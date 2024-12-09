Рейдерство храмів на ТОТ. Російські митрополити отримали підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на чотирьох високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованій частині території України, та оголосила їм про підозру у протиправних діях.

СБУ оголосила підозру російським митрополитам

Усі вони — члени Священного Синоду РПЦ.

Зокрема це:

голова Санкт-Петербурзької митрополії — митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) ;

голова відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ — митрополит Антоній (Антон Севрюк) ;

керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник Московської митрополії — митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов) ;

керуючий справами Московської патріархії — митрополит Діонісій (Петро Порубай).

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини, а також у Криму і тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей.

Для цього фігуранти під керівництвом патріарха Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо «приєднання» українських релігійних громад до складу РПЦ.

У такий спосіб російські клірики захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів.

Надалі ставленики країни-агресорки нав’язували вірянам кремлівські наративи, в яких благословляли війну РФ проти України та виправдовували злочини окупантів.

На підставі зібраних доказів Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків). Поширити

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

РПЦ прикриває гаслом “священна війна” вторгнення РФ в Україну

Російський народний собор під керівництвом московського патріарха Кирила прийняв "наказ", де російське вторгнення в Україну назвали "священною війною" та заявили, що "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

Формально документ патріархії не має стосунку до РПЦ, однак у роботі собору бере участь безліч російських церковних ієрархів та пов'язаних із церквою громадських діячів.

Документ схвалили під час соборного з'їзду, який відбувся 27 березня у Москві під головуванням патріарха Кирила.