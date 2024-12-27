Известный блогер и путешественник Дрю Бински посетил город Яньцзинь на юго-западе Китая, который из-за его уникального расположения называют самым узким в мире.

Как выглядит самый узкий и самый маленький город в мире и почему он оказался под угрозой

На самом деле Яньцзинь имеет уездный статус, и считается самым узким в мире из-за расположения в узкой долине вдоль реки Хен.

Намерение посетить город у путешественника возникло после путешествия его подруги Яны в этот район.

Девушка побывала в Яньцзине и сняла видео, разделившись историями местных жителей.

Она также сопровождала Дрю Бински во время его путешествия, выступая в роли гида и переводчика.

По словам путешественника, в настоящее время Яньцзинь находится под угрозой из-за постоянных наводнений и землетрясений. Дома размещаются либо на сваях в непосредственной близости от воды, либо построены на крутых склонах долины.

Что говорят местные жители

По словам местных жителей, почти каждый год здесь происходят наводнения. Наибольшее количество наводнений здесь фиксируется в июле и августе.

Однако жители Яньцзинь уверяют, что впоследствии к таким непростым условиям привыкаешь.

В частности, Бински и его подругу пригласили в дом одного из местных жителей, а затем устроили экскурсию по узкой тропинке вдоль обрыва.

Не обошлось и без приключений: блоггера остановила полиция, решив, что он без разрешения использовал дрон. Но полицейские решили не наказывать блогера, более того, посоветовали лучшие места для съемок.