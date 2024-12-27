Известный блогер и путешественник Дрю Бински посетил город Яньцзинь на юго-западе Китая, который из-за его уникального расположения называют самым узким в мире.
Главные тезисы
- Яньцзинь – самый узкий город в мире, расположенный в долине вдоль реки Хэн находится под угрозой уничтожения из-за естественных катастроф.
- Местные жители Яньцзинь привыкли к сложным условиям жизни и с удовольствием делятся своими историями с блогерами и путешественниками.
- Путешественники посещают Яньцзинь, чтобы узнать о его уникальной атмосфере и проблемах, с которыми сталкиваются жители города.
- Город остается достопримечательностью и магнитом для туристов, несмотря на возникшие угрозы и сложные условия жизни.
- Блогеры, включая Дрю Бински, делятся впечатлениями от посещения Яньцзина, раскрывая тайны самого маленького города в мире и его обитателей.
Как выглядит самый узкий и самый маленький город в мире и почему он оказался под угрозой
На самом деле Яньцзинь имеет уездный статус, и считается самым узким в мире из-за расположения в узкой долине вдоль реки Хен.
Намерение посетить город у путешественника возникло после путешествия его подруги Яны в этот район.
Девушка побывала в Яньцзине и сняла видео, разделившись историями местных жителей.
Она также сопровождала Дрю Бински во время его путешествия, выступая в роли гида и переводчика.
По словам путешественника, в настоящее время Яньцзинь находится под угрозой из-за постоянных наводнений и землетрясений. Дома размещаются либо на сваях в непосредственной близости от воды, либо построены на крутых склонах долины.
Что говорят местные жители
По словам местных жителей, почти каждый год здесь происходят наводнения. Наибольшее количество наводнений здесь фиксируется в июле и августе.
Однако жители Яньцзинь уверяют, что впоследствии к таким непростым условиям привыкаешь.
В частности, Бински и его подругу пригласили в дом одного из местных жителей, а затем устроили экскурсию по узкой тропинке вдоль обрыва.
Не обошлось и без приключений: блоггера остановила полиция, решив, что он без разрешения использовал дрон. Но полицейские решили не наказывать блогера, более того, посоветовали лучшие места для съемок.
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