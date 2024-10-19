Аналитики по организации Affordable Urns признали городок Ипсвич населенным пунктом с наибольшим количеством упоминаний о паронормальных явлениях среди других городов в Великобритании.

Что известно об Ипсвиче и паронормальной активности в нем

Ипсвич — небольшой городок, один из старейших на территории Англии с большим количеством исторических памятников.

По результатам анализа сообщений о паронормальных явлениях из разных регионов Великобритании было установлено, что наибольшее их количество связано именно с Ипсвичем.

В частности, специалисты нашли целых 43 сообщения о "случаях с привидениями" на площади в 24 кв километра.

По утверждениям горожан, они были свидетелями паронормальных явлений в Древнем доме и особняке Крайстчерч.

Средневековый замок в Ипсвиче

В Ипсвиче есть множество достопримечательностей — там действительно есть чем заняться и на что посмотреть.

Это один из самых старых городов Англии. И как утверждается, самый старый из сохранившихся городов, основанных и развитых англичанами.

Если вдруг вы там побываете, то, прежде всего, стоит посетить парк Крайстчерч, где расположен особняк эпохи Тюдоров. Также можно отправиться на местную набережную, чтобы насладиться живописным видом на реку из пристани и ощутить дух местных жителей.

Что известно о других местах с вероятной паронормальной активностью в Британии

На втором месте после Ипсвича оказался город Линкольн. Было обнаружено 33 сообщения от якобы свидетелей паронормальных явлений в местном замке и соборе.

Третий город достался Кембриджу. Здесь сообщения о привидениях касались 34 мест, среди которых Корпус-Кристи и колледж Питерхаус.

За ним разместился Эксетер. Где также было обнаружено 34 сообщения о привидениях, а больше всего — в местном соборе и замке Ружмонт.

Пятое место досталось Оксфорду, где поступали сообщения о привидениях в Оксфордском замке и Бодлианской библиотеке.