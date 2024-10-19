Аналітики з організації Affordable Urns визнали містечко Іпсвіч населеним пунктом із найбільшою кількістю згадувань про паронормальні явища серед інших міст у Великій Британії.
Головні тези:
- Іпсвіч визнаний містом з найбільшою кількістю паронормальних явищ у Великій Британії.
- У місті Іпсвіч знаходяться численні історичні пам'ятки, де місцеві мешканці і туристи стають свідками надприродних явищ.
- У рейтингу паронормальних явищ в Британії після Іпсвічу йдуть Лінкольн, Кембридж, Ексетер та Оксфорд.
- Місто Іпсвіч зберігає безліч визначних пам'яток, серед яких середньовічний замок та особняк епохи Тюдорів.
- Відвідуючи Іпсвіч, варто обов'язково відвідати парк Крайстчерч та насолодитися мальовничим видом на річку.
Що відомо про Іпсвіч та паронормальну активність у ньому
Іпсвіч — невелике містечко, яке є однім з найстаріших на території Англії з великою кількістю історичних пам’яток.
За результатами аналізу повідомлень про паронормальні явища з різних регіонів Великої Британії було встановлено, що найбільша їхня кількість пов’язана саме з Іпсвічем.
Зокрема, фахівці знайшли цілих 43 повідомлення про “випадки з привидами” на площі у 24 кв кілометри.
За твердженнями містян, вони були свідками паронормальних явищ у Стародавньому будинку та особняку Крайстчерч.
В Іпсвічі є безліч визначних пам'яток — там насправді є чим зайнятися і на що подивитися.
Це одне з найстаріших міст Англії. І як стверджується, найстаріше зі збережених міст, заснованих і розвинених англійцями.
Якщо раптом ви там побуваєте, то насамперед варто відвідати парк Крайстчерч, де розміщений особняк епохи Тюдорів. Також можна вирушити на місцеву набережну, щоб насолодитися мальовничим видом на річку з пристані та відчути дух місцевих жителів.
Що відомо про інші місця із ймовірною паронормальною активністю у Британії
На другому місці після Іпсвічу опинилось місто Лінкольн. Було виявлено 33 повідомлення від нібито свідків паронормальних явищ у місцевому замку та соборі.
Третє місто дісталось Кембриджу. Тут повідомлення про привидів стосувались 34 місць, серед яких Корпус-Крісті та коледж Пітерхаус.
За ним розмістився Ексетер. Де також було виявлено 34 повідомлення про привидів, а найбільше — у місцевому соборі та замку Ружмонт.
П’яте місце дісталось Оксфорду, де надходили повідомлення про привидів в Оксфордському замку та Бодліанській бібліотеці.
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