Аналітики з організації Affordable Urns визнали містечко Іпсвіч населеним пунктом із найбільшою кількістю згадувань про паронормальні явища серед інших міст у Великій Британії.

Що відомо про Іпсвіч та паронормальну активність у ньому

Іпсвіч — невелике містечко, яке є однім з найстаріших на території Англії з великою кількістю історичних пам’яток.

За результатами аналізу повідомлень про паронормальні явища з різних регіонів Великої Британії було встановлено, що найбільша їхня кількість пов’язана саме з Іпсвічем.

Зокрема, фахівці знайшли цілих 43 повідомлення про “випадки з привидами” на площі у 24 кв кілометри.

За твердженнями містян, вони були свідками паронормальних явищ у Стародавньому будинку та особняку Крайстчерч.

Середньовічний замок у Іпсвічі

В Іпсвічі є безліч визначних пам'яток — там насправді є чим зайнятися і на що подивитися.

Це одне з найстаріших міст Англії. І як стверджується, найстаріше зі збережених міст, заснованих і розвинених англійцями.

Якщо раптом ви там побуваєте, то насамперед варто відвідати парк Крайстчерч, де розміщений особняк епохи Тюдорів. Також можна вирушити на місцеву набережну, щоб насолодитися мальовничим видом на річку з пристані та відчути дух місцевих жителів.

Що відомо про інші місця із ймовірною паронормальною активністю у Британії

На другому місці після Іпсвічу опинилось місто Лінкольн. Було виявлено 33 повідомлення від нібито свідків паронормальних явищ у місцевому замку та соборі.

Третє місто дісталось Кембриджу. Тут повідомлення про привидів стосувались 34 місць, серед яких Корпус-Крісті та коледж Пітерхаус.

За ним розмістився Ексетер. Де також було виявлено 34 повідомлення про привидів, а найбільше — у місцевому соборі та замку Ружмонт.

П’яте місце дісталось Оксфорду, де надходили повідомлення про привидів в Оксфордському замку та Бодліанській бібліотеці.