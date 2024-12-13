Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.
Главные тезисы
- Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура устроил праздничное приветствие для жителей, спустившись с крыши в костюме Санта-Клауса и на санях.
- Празднование включало парад работников в костюмах Санты, оленей и снеговиков, отражая уникальный колорит рождественских и новогодних традиций Перу.
- Мэр Вальтер Кардоса Чура организовал рождественское шоу для более 2000 зрителей всех возрастов и провел фотосессию со всеми желающими, подчеркивая чувство сообщества и традиционные ценности.
- Рождество в Перу объединяет католические традиции с местной культурой, что проявляется в праздничных обрядах, вертепах и украшениях.
- Главные празднования Рождества в Перу приходятся на вечер 24 декабря, когда семьи собираются для ужина, молятся и обмениваются подарками, устанавливая в домах сцены рождения Христа с местными особенностями.
Что известно о необычном приветствии мэра одного из городов в Перу
Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.
В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.
Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.
Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024
Публика встретила мэра аплодисментами и овациями. Все желающие могли сфотографироваться с ним Мэр-Санта-Клаус устроил фотосессию со всеми желающими.
Кульминацией парада стало рождественское шоу для более 2000 зрителей, включая взрослых, стариков и детей.
Что известно о праздновании Рождества в Перу
Рождество в Перу имеет уникальный колорит, объединяя католические традиции с элементами местной культуры.
Главные празднования приходятся на вечер 24 декабря. В настоящее время семьи собираются вместе для праздничного ужина, молятся и обмениваются подарками.
В домах и церквях устанавливают сцены рождения Христа. Фигурки вертепа могут иметь местные особенности, например, персонажи одеты в традиционную андийскую одежду.
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