Мэр города в Перу поздравил жителей в костюме Санты и на санях — видео
Категория
Мир
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Мэр города в Перу поздравил жителей в костюме Санты и на санях — видео

Празднование Рождества
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Источник:  online.ua

Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.

Главные тезисы

  • Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура устроил праздничное приветствие для жителей, спустившись с крыши в костюме Санта-Клауса и на санях.
  • Празднование включало парад работников в костюмах Санты, оленей и снеговиков, отражая уникальный колорит рождественских и новогодних традиций Перу.
  • Мэр Вальтер Кардоса Чура организовал рождественское шоу для более 2000 зрителей всех возрастов и провел фотосессию со всеми желающими, подчеркивая чувство сообщества и традиционные ценности.
  • Рождество в Перу объединяет католические традиции с местной культурой, что проявляется в праздничных обрядах, вертепах и украшениях.
  • Главные празднования Рождества в Перу приходятся на вечер 24 декабря, когда семьи собираются для ужина, молятся и обмениваются подарками, устанавливая в домах сцены рождения Христа с местными особенностями.

Что известно о необычном приветствии мэра одного из городов в Перу

Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.

В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.

Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.

Публика встретила мэра аплодисментами и овациями. Все желающие могли сфотографироваться с ним Мэр-Санта-Клаус устроил фотосессию со всеми желающими.

Кульминацией парада стало рождественское шоу для более 2000 зрителей, включая взрослых, стариков и детей.

Что известно о праздновании Рождества в Перу

Рождество в Перу имеет уникальный колорит, объединяя католические традиции с элементами местной культуры.

Главные празднования приходятся на вечер 24 декабря. В настоящее время семьи собираются вместе для праздничного ужина, молятся и обмениваются подарками.

В домах и церквях устанавливают сцены рождения Христа. Фигурки вертепа могут иметь местные особенности, например, персонажи одеты в традиционную андийскую одежду.

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