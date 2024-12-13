Мэр города Сьюдад-Нуэва в Перу Вальтер Кардоса Чура поздравил жителей с рождественскими и новогодними праздниками, спустившись с крыши дома в костюме Санта-Клауса и на санях.

Что известно о необычном приветствии мэра одного из городов в Перу

Празднование в городе началось с торжественного парада. В частности, работники коммун, районных советов и местных ассоциаций прошли по центральным улицам в костюмах Санты, оленей и снеговиков.

В разгар празднования мэр города Вальтер Кардоса Чура неожиданно спустился на санях и в костюме Санты с крыши здания на центральной площади.

Во время спуска он размахивал мешком с подарками и поздравлял горожан.

Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024

Публика встретила мэра аплодисментами и овациями. Все желающие могли сфотографироваться с ним Мэр-Санта-Клаус устроил фотосессию со всеми желающими.

Кульминацией парада стало рождественское шоу для более 2000 зрителей, включая взрослых, стариков и детей.

Что известно о праздновании Рождества в Перу

Рождество в Перу имеет уникальный колорит, объединяя католические традиции с элементами местной культуры.

Главные празднования приходятся на вечер 24 декабря. В настоящее время семьи собираются вместе для праздничного ужина, молятся и обмениваются подарками.

В домах и церквях устанавливают сцены рождения Христа. Фигурки вертепа могут иметь местные особенности, например, персонажи одеты в традиционную андийскую одежду.