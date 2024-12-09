В Национальном музее "Киевская картинная галерея" стартует рождественская выставка

В Национальном музее Киевская картинная галерея с 6 декабря по 19 января начался межмузейный выставочный проект Под Рождественской Звездой, созданный вместе с Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины, в сотрудничестве с проектом Крафтовое Рождество от KredoBank. Выставка рассказывает об украинской идентичности, протяженности и возрождении традиций, представляя произведения народного декоративного искусства и работы наших современников на рождественскую тематику.

Почему стоит посетить выставку "Под Рождественской Звездой"

Как отмечают организаторы, в музейных залах проходит живой диалог между старинными артефактами и современными произведениями украинских мастеров.

Цель выставки «Под Рождественской Звездой» — исследовать украинскую рождественскую традицию и ее современные проявления в творчестве, а также представить достижения мастеров, продлевающих жизнь древних ремесел. Проект повествует о сущностных ценностях Рождества, напоминая, что это не забытая история, но важный элемент общественного единения и культурного настоящего.

Во времена тяжелых испытаний мы ищем сопротивления в основных смыслах национального бытия. Мы обращаемся к древним символам и кодам, которые несут свет и надежду, чтобы сформировать и почувствовать общую победную энергию. "Под Рождественской звездой" — это выставочное пространство, в котором творческие голоса предков и современных украинских мастеров звучат в унисон, — говорит Оксана Пидсуха, искусствовед, и.о. Генерального директора Национального музея "Киевская картинная галерея". Поделиться

Экспозиция представляет аутентичные произведения из коллекции Национального музея народной архитектуры и быта Украины, в частности, народные иконы XVII–XIX вв, подсвечники-троицы начала XIX в., косовскую керамику ХІХ-ХХ вв, рождественские звезды, шопки.

Также будут представлены живописные произведения Тараса Данилича, Федора Манайла, Ивана Марчука, Владимира Никиты и других выдающихся художников из фондов Национального музея «Киевская картинная галерея» и частных сборников.

В межмузейном проекте "Под Рождественской Звездой" образцы народного искусства из коллекции Национального музея народной архитектуры и быта Украины являются фундаментом, первоисточником, к которому за вдохновением обращаются современные художники. Эта выставка объединила давнее и настоящее в умело закомпонованной экспозиции, символизирующей непрерывность и трансформацию украинской культуры, — Оксана Повякель, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Поделиться

В шести залах выставки также представлены рождественские атрибуты, керамические, текстильные и другие произведения крафтовых мастерских и представителей современного декоративного искусства и крафтовых производителей, привлеченных совместно с командой проекта «Крафтовое Рождество».

Среди участников экспозиции: Gunia Project, GORN Ceramics, Triytsya Collections, Guculiya, QUIET FORM, ЖЕРНАЯ.

Центральный элемент выставки — инсталляция Рождественская Звезда художника Михаила Алексеенко, символизирующая связь поколений и объединяющая все залы в единую концепцию.

Для нас важно поддерживать украинскую культуру и крафтовых мастеров, продолжая ежегодный проект «Крафтовое Рождество», центральным символом которого также звезда — небесное тело, объединяющее людей. Мы верим, что поддержка локальной культуры и ремесел — это не только бизнес, но и наша общая ответственность за сохранение национального наследия и его переосмысление, — добавляет Андрей Мельник, руководитель маркетинга KredoBank. Поделиться

Когда и где можно посетить выставку "Под Рождественской Звездой"

Выставка продлится с 6 декабря по 19 января. Стоимость полного входного билета — 200 грн (льготные категории — 100 грн). Дети до 14 лет — бесплатно.

Музей принимает посетителей:

с 11:00 до 18:00 (кроме понедельника и четверга);

с 11:00 до 19:00 во вторник.

Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник) по адресу г. Киев, ул. Терещенковская, 9