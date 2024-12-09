В Национальном музее "Киевская картинная галерея" стартует рождественская выставка

В Национальном музее Киевская картинная галерея с 6 декабря по 19 января начался межмузейный выставочный проект Под Рождественской Звездой, созданный вместе с Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины, в сотрудничестве с проектом Крафтовое Рождество от KredoBank. Выставка рассказывает об украинской идентичности, протяженности и возрождении традиций, представляя произведения народного декоративного искусства и работы наших современников на рождественскую тематику.
Главные тезисы
- Выставка Под Рождественской Звездой рассказывает об украинской идентичности и возрождении традиций через произведения народного декоративного искусства и работы современных художников.
- Экспозиция открывает живой диалог между старинными артефактами и современными произведениями украинских мастеров, исследуя украинскую рождественскую традицию.
- В рамках выставки представлены народные иконы, косовская керамика, рождественские звезды и произведения выдающихся украинских художников, а также рождественские атрибуты от современных крафтовых производителей.
- Эта выставка объединяет древнее и современное украинское искусство, символизируя непрерывность и трансформацию украинской культуры.
Почему стоит посетить выставку "Под Рождественской Звездой"
Как отмечают организаторы, в музейных залах проходит живой диалог между старинными артефактами и современными произведениями украинских мастеров.
Цель выставки «Под Рождественской Звездой» — исследовать украинскую рождественскую традицию и ее современные проявления в творчестве, а также представить достижения мастеров, продлевающих жизнь древних ремесел. Проект повествует о сущностных ценностях Рождества, напоминая, что это не забытая история, но важный элемент общественного единения и культурного настоящего.
Экспозиция представляет аутентичные произведения из коллекции Национального музея народной архитектуры и быта Украины, в частности, народные иконы XVII–XIX вв, подсвечники-троицы начала XIX в., косовскую керамику ХІХ-ХХ вв, рождественские звезды, шопки.
Также будут представлены живописные произведения Тараса Данилича, Федора Манайла, Ивана Марчука, Владимира Никиты и других выдающихся художников из фондов Национального музея «Киевская картинная галерея» и частных сборников.
В шести залах выставки также представлены рождественские атрибуты, керамические, текстильные и другие произведения крафтовых мастерских и представителей современного декоративного искусства и крафтовых производителей, привлеченных совместно с командой проекта «Крафтовое Рождество».
Среди участников экспозиции: Gunia Project, GORN Ceramics, Triytsya Collections, Guculiya, QUIET FORM, ЖЕРНАЯ.
Центральный элемент выставки — инсталляция Рождественская Звезда художника Михаила Алексеенко, символизирующая связь поколений и объединяющая все залы в единую концепцию.
Когда и где можно посетить выставку "Под Рождественской Звездой"
Выставка продлится с 6 декабря по 19 января. Стоимость полного входного билета — 200 грн (льготные категории — 100 грн). Дети до 14 лет — бесплатно.
Музей принимает посетителей:
с 11:00 до 18:00 (кроме понедельника и четверга);
с 11:00 до 19:00 во вторник.
Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник) по адресу г. Киев, ул. Терещенковская, 9
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