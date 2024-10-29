Украинская художница Нина Мурашкина представила свою персональную выставку в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялось долгожданное открытие выставки "Капли воды на горящих камнях" в галерее "Мрия". В арт-проекте представлены мощные работы украинской художницы Нины Мурашкиной и испанского скульптора Ксавье Эскалы. Украинская творческая инициатива из Харькова Rukh Art Hub, которая и открыла выставку, отмечает, что она продлится до 7 ноября 2024 года.
Главные тезисы
- Нина Мурашкина – известная украинская художница, исследующая темы желания, любви, разочарования и феминности.
- На выставке в Нью-Йорке представлен новый проект художницы "Лисистрата", побуждающий к размышлению о роли женщин в общественных изменениях.
- Проект "Капли воды на горящих камнях" открывает для зрителей мир гармоничного единства и контрастных противоположностей.
Что важно знать о Нине Мурашкиной
Нина Мурашкина — известная украинская художница, которая не боится в своих работах исследовать темы желания, любви, разочарования, сексуальных влечений и феминности.
6 лет назад она переехала в Барселону — это поспособствовало тому, что ее новые работы приобрели более женственный и романтический характер.
Последний год для украинской художницы был действительно судьбоносным, ведь ей удалось получить значительное признание. Так, одна из ее работ получила награду A-FAD за лучший дизайн года в Барселонском музее дизайна.
Следует также отметить, что работы Нины представлены на выставках в Штатах, Британии, Франции, Австрии, Германии, Испании и Украине.
В чем главная особенность выставки "Капли воды на горящих камнях"
Что важно понимать, название является яркой аллюзией на пьесу Райнера Вернера Фассбиндера, ведя зрителей через исследования внутренних страстей мужской и женской энергий.
По словам организаторов, выставка погружает зрителя в гармоничное, но контрастное единство, побуждая к размышлению о взаимодействии любви и искусства.
Кроме того, указано, что ключевой особенностью выставки является новый проект Мурашкиной “Лисистрата”, вдохновленный древнегреческой комедией, в которой предстает героиня, призывающая женщин выступить против войны между Афинами и Спартой, отказывая мужчинам в сексуальном контакте.
Неожиданный протест сразу приносит свои плоды, ведь мужчины под давлением женщин решают завершить войну.
Таким образом, украинская художница хотела углубиться в темы расширения прав женщин и потенциала мира, побуждая к размышлениям о роли женщин в общественных изменениях.
"Капли воды на горящих камнях" представлены в рамках программы UCF на Украинском культурном фестивале, организованном при поддержке "Разом для України”.
Насладиться выставкой вы сможете по адресу: галерея «Мрия», 101 Reade St, New York, NY 10013.
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