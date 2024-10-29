Українська художниця Ніна Мурашкіна представила свою персональну виставку в Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулося довгоочікуване відкриття виставки “Краплі води на палаючих каменях” у галереї “Мрія”. В арт-проєкті представлені потужні роботи української художниці Ніни Мурашкіної та іспанського скульптора Ксав'є Ескали. Українська творча ініціатива з Харкова “Rukh Art Hub”, яка відкрила виставку, зазначає, що вона триватиме до 7 листопада 2024 року.

Що важливо знати про Ніну Мурашкіну

Ніна Мурашкіна — відома українська художниця, яка не боїться у своїх творах досліджувати теми бажання, любові, розчарування, сексуальних потягів та фемінності.

Вона працює з інсталяціями, об'єктами, живописом і графікою, часто поєднуючи ці медіа в рамках одного проекту. На мистецтво Ніни глибокий вплив справило її виховання в Донецьку. Виростаючи в суворих умовах, вона черпала натхнення з раннього досвіду, наповнюючи свої роботи емоційною силою та щирістю. Поширити

6 років тому вона переїхала до Барселони — це посприяло тому, що її нові роботи набули більш жіночного і романтичного характеру.

Останній рік для української художниці був дійсно доленосним, адже їй вдалося здобути значне визнання. Так, одна з її робіт отримала нагороду A-FAD за кращий дизайн року в Барселонському музеї дизайну.

Мурашкіна спирається на концепцію “магічного фемінізму”, створюючи чуттєвий і метафоричний світ, сформований її власною сексуальністю та життєвим досвідом. Рожеві відтінки її ваз, натхнені стародавньою Грецією, передають жіночність і ніжність, тоді як сміливі наративи спонукають до глибоких роздумів. (El feminismo mágico de Nina Murashkina, premio FAD de Arte 2023, lavanguardia.com). Поширити

Варто також зазначити, що роботи Ніни представлені на виставках у Штатах, Британії, Франції, Австрії, Німеччині, Іспанії та Україні.

У чому головна особливість виставки “Краплі води на палаючих каменях”

Що важливо розуміти, саме назва є яскравою алюзією на п'єсу Райнера Вернера Фассбіндера, ведучи глядачів через дослідження внутрішніх пристрастей чоловічої та жіночої енергій.

За словами організаторів, виставка занурює глядача в гармонійну, але контрастну єдність, спонукаючи до роздумів про взаємодію любові та мистецтва.

Окрім того, наголошується, що ключовою особливістю виставки є новий проєкт Мурашкіної “Лісістрата”, натхненний давньогрецькою комедією, в якій постає героїня, що закликає жінок виступити проти війни між Афінами і Спартою, відмовляючи чоловікам у сексуальному контакті.

Неочікуваний протест одразу приносить свої плоди, адже чоловіки під натиском жінок вирішують завершити війну.

Таким чином українська художниця мала на меті заглибитися в теми розширення прав жінок і потенціалу миру, спонукаючи до роздумів про роль жінок у суспільних змінах.

“Краплі води на палаючих каменях” представлені в рамках програми UCF на Українському культурному фестивалі, організованому за підтримки “Разом для України”.

Насолодитися виставкою ви зможете за адресою — галерея “Мрія”, 101 Reade St, New York, NY 10013.