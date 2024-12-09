У Національному музеї "Київська картинна галерея" стартує різдвяна виставка

У Національному музеї “Київська картинна галерея” з 6 грудня по 19 січня розпочався міжмузейний виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою”, створений разом із Національним музеєм народної архітектури та побуту України, у співпраці з проєктом “Крафтове Різдво” від KredoBank. Виставка розповідає про українську ідентичність, тяглість та відродження традицій, представляючи твори народного декоративного мистецтва та роботи наших сучасників на різдвяну тематику.
Головні тези:
- Виставка “Під Різдвяною Зіркою” розповідає про українську ідентичність та відродження традицій через твори народного декоративного мистецтва та роботи сучасних митців.
- Експозиція відкриває живий діалог між старовинними артефактами та новочасними витворами українських майстрів, досліджуючи українську різдвяну традицію.
- У межах виставки будуть представлені народні ікони, косівська кераміка, різдвяні зірки та твори видатних українських митців, а також різдвяні атрибути від сучасних крафтових виробників.
- Ця виставка об’єднує давнє та сучасне українське мистецтво, символізуючи невпинність та трансформацію української культури.
Чому варто відвідати виставку “Під Різдвяною Зіркою”
Як зазначають організатори, в музейних залах відбувається живий діалог між старовинними артефактами та новочасними витворами українських майстрів.
Мета виставки «Під Різдвяною Зіркою» — дослідити українську різдвяну традицію та її сучасні прояви в творчості, а також представити здобутки майстрів, які продовжують життя давніх ремесел. Проєкт розповідає про сутнісні цінності Різдва, нагадуючи, що це не забута історія, але важливий елемент суспільного єднання та культурного сьогодення.
Експозиція презентує автентичні твори з колекції Національного музею народної архітектури та побуту України, зокрема, народні ікони XVII–XIX ст, свічники-трійці початку XIX ст., косівську кераміку ХІХ-ХХ ст, різдвяні зірки, шопки.
Також будуть презентовані живописні твори Тараса Данилича, Федора Манайла, Івана Марчука, Володимира Микити та інших видатних митців із фондів Національного музею «Київська картинна галерея» та приватних збірок.
У шести залах виставки також демонструються різдвяні атрибути, керамічні, текстильні та інші витвори крафтових майстерень та представників сучасного декоративного мистецтва та крафтових виробників, які були залучені спільно з командою проєкту «Крафтове Різдво».
Серед учасників експозиції: Gunia Project, GORN Ceramics, Triytsya Collections, Guculiya, QUIET FORM, ЖОРНА.
Центральний елемент виставки — інсталяція Різдвяна Зірка художника Михайла Алексеєнка, що символізує зв’язок поколінь і обʼєднує всі зали в єдину концепцію.
Коли та де можна відвідати виставку “Під Різдвяною Зіркою”
Виставка триватиме з 6 грудня по 19 січня. Вартість повного вхідного квитка — 200 грн (пільгові категорії — 100 грн). Діти до 14 років — безкоштовно.
Музей приймає відвідувачів:
з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга);
з 11:00 до 19:00 у вівторок.
Каса працює до 17:20 (18:20 у вівторок) за адресою м Київ, вул. Терещенківська, 9
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