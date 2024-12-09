У Національному музеї "Київська картинна галерея" стартує різдвяна виставка

У Національному музеї “Київська картинна галерея” з 6 грудня по 19 січня розпочався міжмузейний виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою”, створений разом із Національним музеєм народної архітектури та побуту України, у співпраці з проєктом “Крафтове Різдво” від KredoBank. Виставка розповідає про українську ідентичність, тяглість та відродження традицій, представляючи твори народного декоративного мистецтва та роботи наших сучасників на різдвяну тематику.

Чому варто відвідати виставку “Під Різдвяною Зіркою”

Як зазначають організатори, в музейних залах відбувається живий діалог між старовинними артефактами та новочасними витворами українських майстрів.

Мета виставки «Під Різдвяною Зіркою» — дослідити українську різдвяну традицію та її сучасні прояви в творчості, а також представити здобутки майстрів, які продовжують життя давніх ремесел. Проєкт розповідає про сутнісні цінності Різдва, нагадуючи, що це не забута історія, але важливий елемент суспільного єднання та культурного сьогодення.

У часи найважчих випробувань ми шукаємо опору в основних сенсах національного буття. Ми звертаємося до прадавніх символів та кодів, які несуть світло і надію, щоб сформувати та відчути спільну переможну енергію. “Під Різдвяною зіркою” — це виставковий простір, у якому творчі голоси предків і сучасних українських майстрів звучать в унісон, — говорить Оксана Підсуха, мистецтвознавиця, в.о. Генерального директора Національного музею “Київська картинна галерея”. Поширити

Експозиція презентує автентичні твори з колекції Національного музею народної архітектури та побуту України, зокрема, народні ікони XVII–XIX ст, свічники-трійці початку XIX ст., косівську кераміку ХІХ-ХХ ст, різдвяні зірки, шопки.

Також будуть презентовані живописні твори Тараса Данилича, Федора Манайла, Івана Марчука, Володимира Микити та інших видатних митців із фондів Національного музею «Київська картинна галерея» та приватних збірок.

У міжмузейному проєкті "Під Різдвяною Зіркою" зразки народного мистецтва із колекції Національного музею народної архітектури та побуту України є тим фундаментом, першоджерелом, до якого за натхненням звертаються сучасні митці. Ця виставка обʼєднала давнє та теперішнє у вміло закомпонованій експозиції, які символізують невпинність та трансформацію української культури, — Оксана Повякель, генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України Поширити

У шести залах виставки також демонструються різдвяні атрибути, керамічні, текстильні та інші витвори крафтових майстерень та представників сучасного декоративного мистецтва та крафтових виробників, які були залучені спільно з командою проєкту «Крафтове Різдво».

Серед учасників експозиції: Gunia Project, GORN Ceramics, Triytsya Collections, Guculiya, QUIET FORM, ЖОРНА.

Центральний елемент виставки — інсталяція Різдвяна Зірка художника Михайла Алексеєнка, що символізує зв’язок поколінь і обʼєднує всі зали в єдину концепцію.

Для нас важливо підтримувати українську культуру та крафтових майстрів, продовжуючи щорічний проєкт «Крафтове Різдво», центральним символом якого так само є зірка — небесне тіло, що обʼєднує людей. Ми віримо, що підтримка локальної культури та ремесел — це не лише про бізнес, а й про нашу спільну відповідальність за збереження національної спадщини та її переосмислення, — додає Андрій Мельник, керівник маркетингу KredoBank. Поширити

Коли та де можна відвідати виставку “Під Різдвяною Зіркою”

Виставка триватиме з 6 грудня по 19 січня. Вартість повного вхідного квитка — 200 грн (пільгові категорії — 100 грн). Діти до 14 років — безкоштовно.

Музей приймає відвідувачів:

з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга);

з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Каса працює до 17:20 (18:20 у вівторок) за адресою м Київ, вул. Терещенківська, 9