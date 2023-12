Рождественский хит Мэрайи Кэри лидирует в глобальном чарте Billboard — видео

Уже почти 30 лет рождественский хит All I Want for Christmas Is You американской певицы Мэрайи Кэри является одним из неофициальных гимнов этого праздника и в целом новогодних праздников. В этот раз композиция побила сразу несколько рекордов.

Хит Мэрайи Кэри снова побил рекорд

All I Want for Christmas Is You установил рекорд по количеству прослушиваний в сутки на платформе Spotify. На Рождество песню воспроизвели 23 млн раз. В прошлом году этот показатель был, например, 21 млн прослушиваний.

Об этом сообщает Variety.

Рождественская песня Кэри, приносящая ей многомиллионные прибыли, установила еще один рекорд – она снова заняла первое место в глобальном чарте Billboard. Это в 17-е, когда All I Want for Christmas Is You является лидером. Интересный факт – ТОП-5 композиций в Billboard посвящены именно рождественской тематике.

Этой зимой песня All I Want for Christmas Is You занимает первое место в Hot 100 уже вторую неделю подряд, и это уже 14 раз, когда она возглавляет рейтинг.

После этого общее время, которое Кэри провела в топе чарта, достигло отметки 93 недели.

Текущий чарт Hot 100 рассчитывает данные за неделю, закончившуюся 21 декабря, а это значит, что Кэри имеет все шансы снова возглавить чарт и на следующей неделе, ведь он будет охватывать результаты еще за четыре дня до Рождества включительно.

О песне All I Want for Christmas Is You

Мэрайя Кэри выпустила трек далекого 1994 года. Композицию написала сама певица вместе с американским композитором Уолтером Афанасьеффом для четвертого студийного альбома Кэри – Merry Christmas.

Иногда Мерая выпускает новые версии песни с разными звездами, например Джастином Бибером и Арианой Гранде.

Несколько дней назад Кэри опубликовала в соцсетях шутливое видео со своими детьми, которым якобы надоело слушать ее песню All I Want for Christmas Is You

"Мама, пожалуйста. Мы не хотим делать это каждый раз", – говорят они к Кэри, одетой в свой культовый красно-белый костюм.

"Это просто праздник... Это не всякий раз", – отвечает певица, прежде чем спеть первые ноты мелодии.