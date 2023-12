Різдвяний хіт Мераї Кері лідирує у глобальному чарті Billboard — відео

Вже майже 30 років різдвяний хіт All I Want for Christmas Is You американської співачки Мераї Кері є одним з неофіційних гімнів цього свята та в цілому новорічних свят. Цього разу композиція побила одразу декілька рекордів.

Хіт Мераї Кері знову побив рекорд

All I Want for Christmas Is You встановив рекорд за кількістю прослуховувань за добу на платформі Spotify. На Різдво пісню відтворили 23 млн разів. Минулого року цей показник був, для прикладу, 21 млн прослуховувань.

Про це повідомляє Variety.

Різдвяна пісня Кері, яка приносить їй багатомільйонні прибутки, встановила ще один рекорд – вона знову посіла перше місце в глобальному чарті Billboard. Це в 17-те, коли All I Want for Christmas Is You є лідером. Цікавий факт – ТОП-5 композицій в Billboard присвячені саме різдвяній тематиці.

Цієї зими пісня All I Want for Christmas Is You займає перше місце в Hot 100 вже другий тиждень поспіль, і це уже 14 раз, коли вона очолює рейтинг.

Після цього загальний час, який Кері провела у топі чарту досяг позначки 93 тижні.

Поточний чарт Hot 100 вираховує дані за тиждень, що закінчився 21 грудня, а це означає, що Кері має всі шанси знову очолити чарт і наступного тижня, адже він буде охоплювати результати ще за чотири дні до Різдва включно.

Про пісню All I Want for Christmas Is You

Мерая Кері випустила трек далекого 1994 року. Композицію написала сама співачка разом з американським композитором Волтером Афанасьєффом для четвертого студійного альбому Кері – Merry Christmas.

Інколи Мерая випускає нові версії пісні з різними зірками, як, наприклад Джастіном Бібером та Аріаною Гранде.

Кілька днів тому Кері опублікувала у соцмережах жартівливе відео зі своїми дітьми, яким нібито набридло слухати її пісню All I Want for Christmas Is You

"Мамо, будь ласка. Ми не хочемо робити це щоразу", – говорять вони до Кері, одягненої у свій культовий червоно-білий костюм.

"Це просто свято... Це не кожного разу", – відповідає співачка, перш ніж заспівати перші ноти мелодії.