Винен Лас-Вегас. Адель "зняла" з себе заборону пити алкоголь

35-річна британська співачка Адель планує скасувати свою заборону пити алкоголь, поки у неї буде відпустка у Лас-Вегасі. Три місяці артистка не пила вина.

Адель знову вживає алкоголь

Британська співачка Адель зізналась, що вирішила скасувати свою заборону на вживання алкоголю, поки насолоджується відпочинком у Лас-Вегасі

Про це пише Daily Mail.

35-річна британська музикантка Адель, яка кинула пити через страх, що "протягом майже 20 років була на межі алкоголізму", розповіла про свої плани скасувати власну заборону на вживання алкоголю, поки вона насолоджується відпочинком у Лас-Вегасі.

Минулого місяця зірка розповіла глядачам шоу, що була тверезою понад три місяці. Виступаючи перед натовпом у The Colosseum Caesar Palace у Лас-Вегасі, співачка пояснила, що вона була рада знову випити келих, тепер у неї відпустка.

Вона повідомила натовпу, що планує відсвяткувати закінчення другого етапу своїх шоу.

Я просто збираюся заспокоїтися. Мене також дратує те, що я хвора, тому що зараз погода для червоного вина. Я кинула пити, але, очевидно, тепер я готова почати знову, тому що це моя перерва, – оголосила Адель. Поширити

Адель сказала, що була змушена відмовитися від свого улюбленого напою – червоного вина, тому що воно псує її голос.

Я ніколи не можу пити червоне вино, коли я співаю, тому що я не знаю, як вас, але червоне вино мене дратує. Я не можу з цим впоратися, – пояснила вона. Поширити

Співачка поділилась, що тепер її улюблений напій складається з половини порції газованої води та половини порції білого вина з льодом.

Келих червоного вина перевертає мене через край. У мене найстрашніше похмілля, весь рот і язик червоніє. Я виглядаю як катастрофа, і це просто позбавляє мене голосу, – наголосила вона. Поширити

Адель відверта зі своїми глядачами

У жовтні співачка розповіла відвідувачам свого шоу, що була "на межі алкоголізму", коли їй було за 20 років, тому майже 4 місяці тому кинула пити. Вона визнала, що вважає свою новоспечену тверезість нудною, а також, що "сумує за алкоголем".

Відверті розмови з глядачами для зірки не рідкість. У лютому Адель, яка майже два десятиліття страждає від болю в спині, розповіла глядачам, що виступала з розбитим диском у хребті. У неї було дві грижі міжхребцевого диска, одна в 2021 році, а інша, коли їй було 15 років.

Через ці проблеми Адель робить спеціальні вправи. Зміцнення м’язів живота є одним із регулярних тренувань співачки, оскільки це допомагає зменшити постійні болі в спині. Втрата ваги протягом останніх років також принесла Адель додаткове полегшення від дискомфорту, з яким вона жила протягом тривалого часу. Попри ці проблеми, Адель успішно розвиває свою кар’єру.

Наприкінці серпня вона зізналась, що радикуліт повернувся, і вона знепритомніла за лаштунками посеред концерту.