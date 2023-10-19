Моя тверезість нудна. Адель зробила зізнання про своє "прощання" з алкоголем

Відверті розмови з глядачами свого шоу для 35-річної британської музикантки, виконавиці та авторки пісень Адель стали її фішкою.

Адель зробила несподіване зізнання

Британська співачка, володарка "Греммі" Адель розповіла відвідувачам свого концерту, що 3 місяці тому кинула вживати алкоголь і сумує за ним

Відверті розмови з глядачами свого шоу для 35-річної британської музикантки, виконавиці та авторки пісень Адель стали її фішкою. У перервах між піснями зірка часто розповідає відверті історії про себе.

Цього разу, виступаючи на своєму шоу в Лас-Вегасі минулими вихідними, Адель поділилась, що не вживає алкоголь уже три з половиною місяці.

Вона заявила, що була "на межі алкоголізму", коли їй було за 20 років, і визнала, що вважає свою новоспечену тверезість нудною, а також, що "сумує за алкоголем".

Я кинула пити, можливо, три з половиною місяці тому. Це нудно. Я маю на увазі, що я буквально була на межі алкоголізму протягом багатьох років, коли мені було близько двадцяти, але я дуже сумую за цим. Я відмовилася від кофеїну, – зазначила співачка. Поширити

Звертаючись до глядача, який пив цілий вечір, вона додала:

Тож насолоджуйтесь своїм кислим віскі. Я дуже, дуже заздрю. Поширити

Адель розповідає своїм глядачам відверті історії

У березні Адель розповідала, що одного разу випила чотири пляшки вина ще до обіду під час карантину через Covid-19.

Я пам’ятаю, коли я приїхала сюди під час Covid, у карантині, була 11 ранку, і я точно випила чотири пляшки вина – як і всі ми. У 2020 році я сказала, що хочу випустити свій альбом. І ми всі були вдома просто п'яні, – зізналась зірка. Поширити

У лютому 2022 року п’яна Адель залишилася ридати після зловживання напоями в гей-барі в Лондоні, де вона роздяглася до бюстгальтера, танцювала на пілоні на сцені перед танцівницями топлес, впала та вступила в дискусію щодо премії BRIT.

У лютому Адель, яка майже два десятиліття страждає від болю в спині, розповіла глядачам, що виступала з розбитим диском у хребті. У неї було дві грижі міжхребцевого диска, одна в 2021 році, а інша, коли їй було 15 років. Через ці проблеми Адель робить спеціальні вправи. Зміцнення м’язів живота є одним із регулярних тренувань співачки, оскільки це допомагає зменшити постійні болі в спині.

Втрата ваги протягом останніх років також принесла Адель додаткове полегшення від дискомфорту, з яким вона жила протягом тривалого часу. Попри ці проблеми, Адель успішно розвиває свою кар’єру.

Наприкінці серпня вона зізналась, що радикуліт повернувся, і вона знепритомніла за лаштунками посеред концерту.