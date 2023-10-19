Моя трезвость скучна. Адель сделала признание о своем "прощании" с алкоголем

Откровенные разговоры со зрителями своего шоу для 35-летней британской музыкантки, исполнительницы и автора песен Адель стали ее фишкой.
Адель сделала неожиданное признание
Британская певица, обладательница "Грэмми" Адель рассказала посетителям своего концерта, что 3 месяца назад бросила употреблять алкоголь и скучает за ним.
Откровенные разговоры со зрителями своего шоу для 35-летней британской музыкантки, исполнительницы и автора песен Адель стали ее фишкой. В перерывах между песнями звезда часто рассказывает откровенные истории о себе.
В этот раз, выступая на своем шоу в Лас-Вегасе в минувшие выходные, Адель поделилась, что не употребляет алкоголь уже три с половиной месяца.
Она заявила, что была "на грани алкоголизма", когда ей было за 20 лет, и признала, что считает свою новоиспеченную трезвость скучной, а также, что "скучает по алкоголю".
Обращаясь к пившему весь вечер зрителю, она добавила:
Адель рассказывает своим зрителям откровенные истории
В марте Адель рассказывала, что однажды выпила четыре бутылки вина еще до обеда во время карантина из-за Covid-19.
В феврале 2022 года пьяная Адель осталась рыдать после злоупотребления напитками в гей-баре в Лондоне, где она разделась до бюстгальтера, танцевала на пилоне на сцене перед танцовщицами топлес, упала и вступила в дискуссию о премии BRIT.
В феврале Адель, почти два десятилетия страдающая болью в спине, рассказала зрителям, что выступала с разбитым диском в позвоночнике. У нее было две грыжи межпозвонкового диска, одна в 2021 году, а другая, когда ей было 15 лет. Из-за этих проблем Адель делает специальные упражнения. Укрепление мышц живота является одной из регулярных тренировок певицы, поскольку это помогает снизить постоянные боли в спине.
Потеря веса в последние годы также принесла Адель дополнительное облегчение от дискомфорта, с которым она жила в течение длительного времени. Несмотря на эти проблемы, Адель успешно развивает свою карьеру.
В конце августа она призналась, что радикулит вернулся, и она потеряла сознание за кулисами посреди концерта.
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