Моя трезвость скучна. Адель сделала признание о своем "прощании" с алкоголем

Откровенные разговоры со зрителями своего шоу для 35-летней британской музыкантки, исполнительницы и автора песен Адель стали ее фишкой.

Адель сделала неожиданное признание

Британская певица, обладательница "Грэмми" Адель рассказала посетителям своего концерта, что 3 месяца назад бросила употреблять алкоголь и скучает за ним.

Откровенные разговоры со зрителями своего шоу для 35-летней британской музыкантки, исполнительницы и автора песен Адель стали ее фишкой. В перерывах между песнями звезда часто рассказывает откровенные истории о себе.

В этот раз, выступая на своем шоу в Лас-Вегасе в минувшие выходные, Адель поделилась, что не употребляет алкоголь уже три с половиной месяца.

Она заявила, что была "на грани алкоголизма", когда ей было за 20 лет, и признала, что считает свою новоиспеченную трезвость скучной, а также, что "скучает по алкоголю".

Я бросила пить, может быть, три с половиной месяца назад. Это скучно. Я имею в виду, что я буквально была на грани алкоголизма в течение многих лет, когда мне было около двадцати, но я очень скучаю по этому. Я отказалась от кофеина, – отметила певица. Поделиться

Обращаясь к пившему весь вечер зрителю, она добавила:

Так что наслаждайтесь своим кислым виски. Я очень, очень завидую. Поделиться

Адель рассказывает своим зрителям откровенные истории

В марте Адель рассказывала, что однажды выпила четыре бутылки вина еще до обеда во время карантина из-за Covid-19.

Я помню, когда я приехала сюда во время Covid, в карантине, была 11 утра, и я точно выпила четыре бутылки вина – как и все мы. В 2020 году я сказала, что хочу выпустить свой альбом. И мы все были дома просто пьяны, – призналась звезда. Поделиться

В феврале 2022 года пьяная Адель осталась рыдать после злоупотребления напитками в гей-баре в Лондоне, где она разделась до бюстгальтера, танцевала на пилоне на сцене перед танцовщицами топлес, упала и вступила в дискуссию о премии BRIT.

В феврале Адель, почти два десятилетия страдающая болью в спине, рассказала зрителям, что выступала с разбитым диском в позвоночнике. У нее было две грыжи межпозвонкового диска, одна в 2021 году, а другая, когда ей было 15 лет. Из-за этих проблем Адель делает специальные упражнения. Укрепление мышц живота является одной из регулярных тренировок певицы, поскольку это помогает снизить постоянные боли в спине.

Потеря веса в последние годы также принесла Адель дополнительное облегчение от дискомфорта, с которым она жила в течение длительного времени. Несмотря на эти проблемы, Адель успешно развивает свою карьеру.

В конце августа она призналась, что радикулит вернулся, и она потеряла сознание за кулисами посреди концерта.