Виноват Лас-Вегас. Адель "сняла" с себя запрет пить алкоголь

35-летняя британская певица Адель планирует отменить свой запрет не употреблять алкоголь, пока у нее будет отпуск в Лас-Вегасе. Три месяца артистка не пила вина.

Адель снова употребляет алкоголь

Британская певица Адель призналась, что решила отменить свой запрет на употребление алкоголя, пока наслаждается отдыхом в Лас-Вегасе

Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя британская музыкант Адель, которая бросила пить из-за страха, что "в течение почти 20 лет была на грани алкоголизма", рассказала о своих планах отменить свой запрет на употребление алкоголя, пока она наслаждается отдыхом в Лас-Вегасе.

В прошлом месяце звезда рассказала зрителям шоу, что было трезвой более трех месяцев. Выступая перед толпой в The Colosseum Caesar Palace в Лас-Вегасе, певица объяснила, что она была рада снова выпить бокал, теперь у нее отпуск.

Она сообщила толпе, что планирует отпраздновать окончание второго этапа своих шоу.

Я просто собираюсь успокоиться. Меня тоже раздражает то, что я больна, потому что сейчас погода для красного вина. Я бросила пить, но, очевидно, теперь я готова начать снова, потому что это мой перерыв, – объявила Адель. Поделиться

Адель сказала, что была вынуждена отказаться от своего любимого напитка – красного вина, потому что оно портит ее голос.

Я никогда не могу пить красное вино, когда я пою, потому что я не знаю как вас, но красное вино меня раздражает. Я не могу с этим справиться, – объяснила она. Поделиться

Певица поделилась, что теперь ее любимый напиток состоит из половины порции газировки и половины порции белого вина со льдом.

Стакан красного вина переворачивает меня через край. У меня самое страшное похмелье, весь рот и язык краснеет. Я выгляжу как катастрофа, и это просто лишает меня голоса, – подчеркнула она. Поделиться

Адель откровенна со своими зрителями

В октябре певица рассказала посетителям своего шоу, что была "на грани алкоголизма", когда ей было за 20 лет, поэтому почти 4 месяца назад бросила пить. Она признала, что считает свою новоиспеченную трезвость скучной, а также, что "скучает по алкоголю".

Откровенные разговоры со зрителями для звезды не редкость. В феврале Адель, почти два десятилетия страдающая болью в спине, рассказала зрителям, что выступала с разбитым диском в позвоночнике. У нее было две грыжи межпозвонкового диска, одна в 2021 году, а другая, когда ей было 15 лет.

Из-за этих проблем Адель делает специальные упражнения. Укрепление мышц живота является одной из регулярных тренировок певицы, поскольку это помогает снизить постоянные боли в спине. Потеря веса в последние годы также принесла Адель дополнительное облегчение от дискомфорта, с которым она жила в течение длительного времени. Несмотря на эти проблемы, Адель удачно развивает свою карьеру.

В конце августа она призналась, что радикулит вернулся, и она потеряла сознание за кулисами посреди концерта.