Редакция Книги рекордов Гиннеса назвала 5 мировых рождественских рекордов, которые по желанию может превзойти каждый канун Рождества.

Какие рождественские мировые рекорды зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса

В случае, если среди присутствующих на рождественских и новогодних праздниках есть лица с длинной, густой бородой, можно попытаться превзойти рекорд Джоэля Штрассера, украсившего собственную бороду 710 конфетами в декабре 2022 года.

New record: Most candy canes in a beard — 187 set by Joel Strasser 🎄



He's put toothpicks, chopsticks and even Christmas baubles in his beard previously, and it's another festive record in 2023 for bearded man Joel 👏 pic.twitter.com/hcB38MpvXr — Guinness World Records (@GWR) December 14, 2023

Какие еще рождественские мировые рекорды можно превзойти на праздники в кругу семьи

Кроме этого, редакция Книги рекордов Гиннеса предлагает устроить соревнования по скоростному поеданию пирожков.

К примеру, рекордсменкой по этому является британка Лия Шуткевер, которой удалось съесть три традиционных английских рождественских пирожка mince pies за 52,2 сек и установить мировой рекорд.

Кроме этого можно посоревноваться в одевании на скорость костюма эльфа. Сейчас рекорд принадлежит Андре Ортольфу из Германии, который в 2023 году оделся в эльфа за 24,63 секунды.

В США установили еще один забавный рекорд. Семья брата и сестры Мэтта и Шэрон установили мировой рекорд по обмотке человека в упаковочную бумагу.

Родственникам удалось сделать всего лишь за 41,1 секунды.

Также можно посоревноваться по сбору на скорость пряничного домика.

Быстрее всего в мире эту задачу удалось выполнить австралийцу Оскару Лийну в 2021 году. Для уборки пряничного домика мужчине понадобилось 1 минута и 58,26 секунды.