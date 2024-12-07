Каждый может превзойти. Названы 5 мировых рождественских рекордов Гиннеса
Категория
Мир
Дата публикации

Каждый может превзойти. Названы 5 мировых рождественских рекордов Гиннеса

Guinness World Records
Джоэль Штрассер
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Редакция Книги рекордов Гиннеса назвала 5 мировых рождественских рекордов, которые по желанию может превзойти каждый канун Рождества.

Главные тезисы

  • Попробуйте установить рекорд в различных рождественских дисциплинах, таких как украшение бороды конфетами или одевание костюма эльфа на скорость.
  • Примите вызов и попытайтесь побить рекорды по сбору пряничного домика и обмотке человека в упаковочную бумагу вместе с семьей.
  • Узнайте о забавных рекордах, установленных в различных странах мира, таких как поедание пирожков на скорость или быстрое одевание костюма эльфа.
  • Испытайте себя на предмет скорости и ловкости в рождественских соревнованиях, которые могут стать забавным дополнением к праздничному настроению.

Какие рождественские мировые рекорды зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса

В случае, если среди присутствующих на рождественских и новогодних праздниках есть лица с длинной, густой бородой, можно попытаться превзойти рекорд Джоэля Штрассера, украсившего собственную бороду 710 конфетами в декабре 2022 года.

Какие еще рождественские мировые рекорды можно превзойти на праздники в кругу семьи

Кроме этого, редакция Книги рекордов Гиннеса предлагает устроить соревнования по скоростному поеданию пирожков.

К примеру, рекордсменкой по этому является британка Лия Шуткевер, которой удалось съесть три традиционных английских рождественских пирожка mince pies за 52,2 сек и установить мировой рекорд.

Кроме этого можно посоревноваться в одевании на скорость костюма эльфа. Сейчас рекорд принадлежит Андре Ортольфу из Германии, который в 2023 году оделся в эльфа за 24,63 секунды.

В США установили еще один забавный рекорд. Семья брата и сестры Мэтта и Шэрон установили мировой рекорд по обмотке человека в упаковочную бумагу.

Родственникам удалось сделать всего лишь за 41,1 секунды.

Также можно посоревноваться по сбору на скорость пряничного домика.

Быстрее всего в мире эту задачу удалось выполнить австралийцу Оскару Лийну в 2021 году. Для уборки пряничного домика мужчине понадобилось 1 минута и 58,26 секунды.

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