Редакция Книги рекордов Гиннеса назвала 5 мировых рождественских рекордов, которые по желанию может превзойти каждый канун Рождества.
Главные тезисы
- Попробуйте установить рекорд в различных рождественских дисциплинах, таких как украшение бороды конфетами или одевание костюма эльфа на скорость.
- Примите вызов и попытайтесь побить рекорды по сбору пряничного домика и обмотке человека в упаковочную бумагу вместе с семьей.
- Узнайте о забавных рекордах, установленных в различных странах мира, таких как поедание пирожков на скорость или быстрое одевание костюма эльфа.
- Испытайте себя на предмет скорости и ловкости в рождественских соревнованиях, которые могут стать забавным дополнением к праздничному настроению.
Какие рождественские мировые рекорды зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса
В случае, если среди присутствующих на рождественских и новогодних праздниках есть лица с длинной, густой бородой, можно попытаться превзойти рекорд Джоэля Штрассера, украсившего собственную бороду 710 конфетами в декабре 2022 года.
New record: Most candy canes in a beard — 187 set by Joel Strasser 🎄— Guinness World Records (@GWR) December 14, 2023
He's put toothpicks, chopsticks and even Christmas baubles in his beard previously, and it's another festive record in 2023 for bearded man Joel 👏 pic.twitter.com/hcB38MpvXr
Какие еще рождественские мировые рекорды можно превзойти на праздники в кругу семьи
Кроме этого, редакция Книги рекордов Гиннеса предлагает устроить соревнования по скоростному поеданию пирожков.
К примеру, рекордсменкой по этому является британка Лия Шуткевер, которой удалось съесть три традиционных английских рождественских пирожка mince pies за 52,2 сек и установить мировой рекорд.
Кроме этого можно посоревноваться в одевании на скорость костюма эльфа. Сейчас рекорд принадлежит Андре Ортольфу из Германии, который в 2023 году оделся в эльфа за 24,63 секунды.
В США установили еще один забавный рекорд. Семья брата и сестры Мэтта и Шэрон установили мировой рекорд по обмотке человека в упаковочную бумагу.
Родственникам удалось сделать всего лишь за 41,1 секунды.
Также можно посоревноваться по сбору на скорость пряничного домика.
Быстрее всего в мире эту задачу удалось выполнить австралийцу Оскару Лийну в 2021 году. Для уборки пряничного домика мужчине понадобилось 1 минута и 58,26 секунды.
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