Биткоин впервые в собственной истории превысил отметку в 100 тыс долларов на фоне ожиданий мер по поддержке криптовалют со стороны администрации республиканца Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- Биткоин установил исторический максимум более чем в 103,8 тысячи долларов после победы Трампа на выборах в США.
- Администрация Трампа планирует создать благоприятные условия для развития криптовалют и привлечения инвестиций в этот сектор.
- Назначение сторонника криптовалют на руководящую должность по регулированию ценных бумаг и бирж способствовало росту цены биткоина.
- Ожидается, что регулирование рынка криптовалют в США под руководством Трампа привлечет новые инвестиции и подтолкнет индустрию к новым достижениям.
- Споры о ценности биткоина продолжаются, но его рост не повлиял на другие активы на мировом рынке.
Что известно о безумном росте цены биткоина после победы Трампа на выборах в США
Отмечается, что в течение четверга, 5 декабря, цена биткоина выросла на 6,1% и сейчас составляет 103,8 тыс. долларов.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в октябре цена биткоина выросла на 50%.
Трамп в своих заявлениях обещал назначить сторонника криптовалют Пола Аткинса руководителем комиссии по ценным бумагам и биржам.
В этой должности Аткинс должен заменить Гэри Генслера, который активно выступал против расширения криптовалют в США.
Буквально через несколько часов после заявления Трампа цена на биткоин превысила отметку в 100 тыс. долларов.
Чего ожидают от Трампа на рынке криптовалют
По словам директора биржи Crypto.com Криса Маршалека, новая цена на биткоин является историческим событием в сфере криптовалют.
По прогнозам аналитиков, администрация Трампа создаст еще более благоприятные условия для роста цены криптовалюта.
Ожидается, что изменения в регулировании рынка криптовалют в США привлекут новые инвестиции со стороны крупных руководителей значительных активов.
При этом стремительный рост цены биткоина не повлиял на другие активы на мировом рынке. Среди прочего, акции крупнейших компаний мира и фьючерсы на американские акции не демонстрируют рост, доходность казначейских облигаций выросла, а индекс доллара практически не изменился.
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