Исторический рекорд. Цена на биткоин превысила 100 тыс долларов
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Экономика
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Исторический рекорд. Цена на биткоин превысила 100 тыс долларов

Биткоин
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Источник:  Bloomberg

Биткоин впервые в собственной истории превысил отметку в 100 тыс долларов на фоне ожиданий мер по поддержке криптовалют со стороны администрации республиканца Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США.

Главные тезисы

  • Биткоин установил исторический максимум более чем в 103,8 тысячи долларов после победы Трампа на выборах в США.
  • Администрация Трампа планирует создать благоприятные условия для развития криптовалют и привлечения инвестиций в этот сектор.
  • Назначение сторонника криптовалют на руководящую должность по регулированию ценных бумаг и бирж способствовало росту цены биткоина.
  • Ожидается, что регулирование рынка криптовалют в США под руководством Трампа привлечет новые инвестиции и подтолкнет индустрию к новым достижениям.
  • Споры о ценности биткоина продолжаются, но его рост не повлиял на другие активы на мировом рынке.

Что известно о безумном росте цены биткоина после победы Трампа на выборах в США

Отмечается, что в течение четверга, 5 декабря, цена биткоина выросла на 6,1% и сейчас составляет 103,8 тыс. долларов.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в октябре цена биткоина выросла на 50%.

Цена на биткоин установила исторический максимум более чем в 103,8 тыс долл на фоне ожиданий от Трампа
Биткоин

Трамп в своих заявлениях обещал назначить сторонника криптовалют Пола Аткинса руководителем комиссии по ценным бумагам и биржам.

В этой должности Аткинс должен заменить Гэри Генслера, который активно выступал против расширения криптовалют в США.

Буквально через несколько часов после заявления Трампа цена на биткоин превысила отметку в 100 тыс. долларов.

Чего ожидают от Трампа на рынке криптовалют

По словам директора биржи Crypto.com Криса Маршалека, новая цена на биткоин является историческим событием в сфере криптовалют.

По прогнозам аналитиков, администрация Трампа создаст еще более благоприятные условия для роста цены криптовалюта.

Ожидается, что изменения в регулировании рынка криптовалют в США привлекут новые инвестиции со стороны крупных руководителей значительных активов.

Сторонники криптовалюты рассматривают шестизначное число как подтверждение спорных утверждений о том, что биткоин является современным средством сбережения и хеджированием инфляционного риска. По мнению критиков, цифровой актив не имеет никакой фундаментальной ценности и слишком склонен к спекулятивным прихотям, — подчеркивают журналисты издания.

При этом стремительный рост цены биткоина не повлиял на другие активы на мировом рынке. Среди прочего, акции крупнейших компаний мира и фьючерсы на американские акции не демонстрируют рост, доходность казначейских облигаций выросла, а индекс доллара практически не изменился.

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