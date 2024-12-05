Історичний рекорд. Ціна на біткоїн перевищила 100 тис доларів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Історичний рекорд. Ціна на біткоїн перевищила 100 тис доларів

Біткоїн
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Джерело:  Bloomberg

Біткоїн вперше у власній історії перевищив позначку у 100 тис доларів на тлі очікувань щодо заходів з підтримки криптовалют з боку адміністрації республіканця Дональда Трампа після його перемоги на президентських виборах в США. 

Головні тези:

  • Ціна на біткоїн перевищила 100 тисяч доларів вперше в історії, відбулось це після перемоги Трампа на виборах в США.
  • Адміністрація Трампа обіцяє створити сприятливі умови для криптовалют та привернути нові інвестиції в цей сектор.
  • Причиною зростання ціни біткоїна вважається призначення Трампом прихильника криптовалют на  посаду керівника комісії з регулювання цінних паперів і бірж.
  • Нова ціна на біткоїн вважається історичною подією у світі криптовалют та може привернути більше інвесторів.

Що відомо про шалене зростання ціни біткоїна після перемоги Трампа на виборах в США

Зазначається, що протягом четверга, 5 грудня, ціна біткоїна зросла на на 6,1% і наразі становить 103,8 тис доларів.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США у жовтні ціна біткоїна зросла на 50%.

Ціна на біткоїн встановила історичний максимум у понад 103,8 тис дол на тлі очікувань від Трампа
Біткоїн

Трамп у своїх заявах обіцяв призначити прихильника криптовалют Пола Аткінса керівником комісії з цінних паперів і бірж.

На цій посаді Аткінс має замінити Гері Генслера, який активно виступав проти розширення криптовалют у США.

Буквально через кілька годин після заяви Трампа ціна на біткоїн перевищила позначку в 100 тис доларів.

Чого очікують від Трампа на ринку криптовалют

За словами директора біржі Crypto.com Кріса Маршалека, нова ціна на біткоїн є історичною подією у сфері криптовалют.

За прогнозами аналітиків, адміністрація Трампа створить ще більш сприятливі умови для зростання ціни криптовалют.

Очікують, що зміни у регулюванні на ринку криптовалют у США залучать нові інвестиції з боку великих керівників значних активів.

Прихильники криптовалюти розглядають шестизначне число як підтвердження спірних тверджень про те, що біткоїн є сучасним засобом заощадження і хеджуванням інфляційного ризику. На думку критиків, цифровий актив не має жодної фундаментальної цінності і занадто схильний до спекулятивних примх, — підкреслюють журналісти видання.

При цьому стрімке зростання ціни біткоїна не вплинуло на інші активи на світовому ринку. Серед іншого акції найбільших компаній світу та ф'ючерси на американські акції не демонструють зростання, прибутковість казначейських облігацій зросла, а індекс долара практично не змінився.

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