Біткоїн знову оновив історичний максимум

10 листопада ціна головної криптовалюти біткоїн уперше в історії перетнула позначку у 80 000 доларів США.
Головні тези:
- Ціна біткоїна знову побила власний рекорд.
- Повернення Трампа у Білий дім може призвести до подальшого зростання ціни криптовалюти та розвитку цифрових активів у США.
- Експерти вважають, що це лише початок росту біткоїна.
Біткоїн продовжує рости в ціні
Що важливо розуміти, монета продовжує стрімко дорожчати на тлі повернення Дональда Трампа у Білий дім.
10 листопада токен виріс в ціні майже на 5%, сягнувши рекордного рівня в 80 092 долари.
Як відомо, лідер республіканців під час своєї кампанії пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів, створити національний резерв біткоїнів і призначити регуляторів, які підтримують цифрові фінанси.
Під час боротьби за президентське крісло він здобув підтримку, перевищивши очікування, при цьому Республіканська партія контролює Сенат і, ймовірно, зберігає більшість у Палаті представників.
На переконання директора гонконгської компанії Auros, це лише початок, і головна криптовалюта ще здивує багатьох інвесторів та трейдерів.
Трамп дійсно впливає на курс біткоїна
Як уже згадувалося раніше, багато криптоекспертів називають біткоїн валютою конкретно Дональда Трампа.
Що важливо розуміти, лідер республіканців під час передвиборчої кампанії активно користувався цифровими активами.
Не можна також ігнорувати той факт, що лідер республіканців публічно пообіцяв зробити США криптостолицею планети, коли повернеться у Білий дім.
Що стосується Камали Гарріс, то вона лише планувала підтримати нормативну базу для галузі.
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