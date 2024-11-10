Биткоин снова обновил исторический максимум

10 ноября цена главной криптовалюты биткоин впервые в истории пересекла отметку в 80 000 долларов США.

Биткоин продолжает расти в цене

Что важно понимать, монета продолжает стремительно дорожать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

10 ноября токен вырос в цене почти на 5%, достигнув рекордного уровня в 80 092 доллара.

Как известно, лидер республиканцев во время своей кампании пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов, создать национальный резерв биткоинов и назначить регуляторов, поддерживающих цифровые финансы.

Во время борьбы за президентское кресло он получил поддержку, превысив ожидания, при этом Республиканская партия контролирует Сенат и, по всей вероятности, сохраняет большинство в Палате представителей.

По убеждению директора гонконгской компании Auros, это только начало, и главная криптовалюта еще удивит многих инвесторов и трейдеров.

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Трамп действительно влияет на курс биткоина

Как уже упоминалось ранее, многие криптоэксперты называют биткоин валютой конкретно Дональда Трамп.

Что важно понимать, лидер республиканцев во время предвыборной кампании активно пользовался цифровыми активами.

Токен продолжает котироваться на победу Дональда Трампа на выборах, — заявил ранее Тони Сикамор, аналитик IG Australia Pty. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что лидер республиканцев публично пообещал сделать США криптостолицей планеты, когда вернется в Белый дом.

Что касается Камалы Харрис, то она планировала поддержать нормативную базу для отрасли.