Биткоин побил ценовой рекорд на фоне победы Трампа

Цена главной криптовалюты Bitcoin ночью 6 ноября достигла отметки в 75 363 долл за монету. Что важно понимать, это новый исторический максимум для BTC.

Биткоин продемонстрировал безумный рост на фоне выборов США

Цена на токен начала стремительно двигаться вверх, когда начался подсчет голосов, и стало ясно, что лидирует республиканец Дональд Трамп.

Что важно понимать, он набрал необходимые для победы 270 голосов избирателей. Бывший глава Белого дома уже объявил о своей победе на выборах президента США, хотя все голоса до сих пор не подсчитаны.

Многие инвесторы и криптотрейдеры верят обещаниям Дональда Трампа о том, что он превратит США в криптостолицу планеты, если снова станет президентом.

Также есть надежды на то, что его победа приведет к смягчению курса на регулирование криптовалюты.

Некоторые специалисты вообще называют биткоин "валютой Трампа", поскольку во время предвыборной кампании он активно использовал цифровые активы.

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Украинские евробонды также растут

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Согласно последним данным, евробонды выросли:

С погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% на 1,72% до 60,71 доллара.

С погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% на 2,79% до 49,12 доллара.

С погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% на 3,6% до 47,97 доллара. Со ставкой 0% — на 4,3% до 38,15 доллара.

С погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% на 3,68% до 47,16 доллара. По ставке 0% — на 4,54%, до 50,37 доллара.

С погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% на 3,80% до 46,63 доллара. Со ставкой 0% — на 4,44%, до 49,75 доллара.

Кроме того, сообщается, что ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14% до 73,44 долларов.