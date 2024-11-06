Биткоин побил ценовой рекорд на фоне победы Трампа

Цена главной криптовалюты Bitcoin ночью 6 ноября достигла отметки в 75 363 долл за монету. Что важно понимать, это новый исторический максимум для BTC.
Главные тезисы
- Инвесторы надеются на превращение США в криптостолицу мира, ведь именно это обещал Трамп.
- Украинские евробонды выросли сразу после оглашения победы Трампа.
- Некоторые эксперты называют биткоин "валютой Трампа", поскольку в своей предвыборной кампании он активно использовал криптовалюты и цифровые активы.
Биткоин продемонстрировал безумный рост на фоне выборов США
Цена на токен начала стремительно двигаться вверх, когда начался подсчет голосов, и стало ясно, что лидирует республиканец Дональд Трамп.
Что важно понимать, он набрал необходимые для победы 270 голосов избирателей. Бывший глава Белого дома уже объявил о своей победе на выборах президента США, хотя все голоса до сих пор не подсчитаны.
Многие инвесторы и криптотрейдеры верят обещаниям Дональда Трампа о том, что он превратит США в криптостолицу планеты, если снова станет президентом.
Также есть надежды на то, что его победа приведет к смягчению курса на регулирование криптовалюты.
Некоторые специалисты вообще называют биткоин "валютой Трампа", поскольку во время предвыборной кампании он активно использовал цифровые активы.
Украинские евробонды также растут
Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.
Согласно последним данным, евробонды выросли:
С погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% на 1,72% до 60,71 доллара.
С погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% на 2,79% до 49,12 доллара.
С погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% на 3,6% до 47,97 доллара. Со ставкой 0% — на 4,3% до 38,15 доллара.
С погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% на 3,68% до 47,16 доллара. По ставке 0% — на 4,54%, до 50,37 доллара.
С погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% на 3,80% до 46,63 доллара. Со ставкой 0% — на 4,44%, до 49,75 доллара.
Кроме того, сообщается, что ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14% до 73,44 долларов.
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