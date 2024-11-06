Біткоїн побив власний ціновий рекорд на тлі перемоги Трампа

Ціна головної криптовалюти Bitcoin уночі 6 листопада сягнула позначки у 75 363 дол за монету. Що важливо розуміти, це новий історичний максимуму для BTC.

Біткоїн продемонстрував шалений ріст на тлі виборів США

Ціна на токен почала стрімко рухатися вгору, коли почався підрахунок голосів, й стало зрозуміло, що лідирує республіканець Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, він набрав необхідні для перемоги 270 голосів виборників. Колишній очільник Білого дому вже оголосив про свою перемогу на виборах президента США, хоча всі голоси досі не підраховані.

Чимало інвесторів та криптотрейдерів вірять обіцянкам Дональда Трампа про те, що він перетворить США на криптостолицю планети, якщо знову стане президентом.

Також є надії на те, що його перемога призведе до пом’якшення курсу на регулювання криптовалюти.

Дехто зі спеціалістів взагалі називає біткоїн "‎валютою Трампа"‎, оскільки під час передвиборчої кампанії він активно використовував цифрові активи.

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Українські євробонди також зростають

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Згідно з останніми даними, євробонди зросли:

З погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до 60,71 долара.

З погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до 49,12 долара.

З погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до 47,97 долара. Зі ставкою 0% — на 4,3% до 38,15 долара.

З погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до 47,16 долара. За ставкою 0% — на 4,54%, до 50,37 долара.

З погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до 46,63 долара. Зі ставкою 0% — на 4,44%, до 49,75 долара.

Окрім того, наголошується, що ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до 73,44 доларів.