Біткоїн оновив рекорд вартості на тлі перемоги Трампа

Вартість Bitcoin продовжує встановлювати нові рекорди після того, як на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Нині ціна криптовалюти становить понад 86 тис дол.
Головні тези:
- Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США вартість Bitcoin стрімко зросла, побиваючи нові рекорди.
- Популярність криптовалюти зросла на тлі обіцянок Трампа зробити США центром індустрії цифрових активів.
- Курс Bitcoin зріс більш ніж на 25% після виборів і продовжує демонструвати стрімке зростання ціни.
- Плани Трампа щодо створення стратегічного запасу Bitcoin і залучення регуляторів у цифрові фінанси підштовхнули до підйому вартості криптовалюти.
- Очікується, що найбільший стрибок у ціні Bitcoin ще не завершився, адже майбутні дії адміністрації Трампа можуть ще більше збільшити його популярність та вартість.
Біткоїн оновив рекорд вартості: що відомо
З моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.
За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%.
Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.
Біткоїн продовжує рости в ціні
Монета продовжує стрімко дорожчати на тлі повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Як відомо, лідер республіканців під час своєї кампанії пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів, створити національний резерв біткоїнів і призначити регуляторів, які підтримують цифрові фінанси.
Під час боротьби за президентське крісло він здобув підтримку, перевищивши очікування, при цьому Республіканська партія контролює Сенат і, ймовірно, зберігає більшість у Палаті представників.
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