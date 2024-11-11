Біткоїн оновив рекорд вартості на тлі перемоги Трампа
Категорія
Економіка
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Біткоїн оновив рекорд вартості на тлі перемоги Трампа

Біткоїн
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Джерело:  Bloomberg

Вартість Bitcoin продовжує встановлювати нові рекорди після того, як на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Нині ціна криптовалюти становить понад 86 тис дол.

Головні тези:

  • Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США вартість Bitcoin стрімко зросла, побиваючи нові рекорди.
  • Популярність криптовалюти зросла на тлі обіцянок Трампа зробити США центром індустрії цифрових активів.
  • Курс Bitcoin зріс більш ніж на 25% після виборів і продовжує демонструвати стрімке зростання ціни.
  • Плани Трампа щодо створення стратегічного запасу Bitcoin і залучення регуляторів у цифрові фінанси підштовхнули до підйому вартості криптовалюти.
  • Очікується, що найбільший стрибок у ціні Bitcoin ще не завершився, адже майбутні дії адміністрації Трампа можуть ще більше збільшити його популярність та вартість.

Біткоїн оновив рекорд вартості: що відомо

З моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.

За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%.

Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.

Біткоїн продовжує рости в ціні

Монета продовжує стрімко дорожчати на тлі повернення Дональда Трампа у Білий дім.

10 листопада токен виріс в ціні майже на 5%, сягнувши рекордного рівня в 80 092 долари.

Як відомо, лідер республіканців під час своєї кампанії пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів, створити національний резерв біткоїнів і призначити регуляторів, які підтримують цифрові фінанси.

Під час боротьби за президентське крісло він здобув підтримку, перевищивши очікування, при цьому Республіканська партія контролює Сенат і, ймовірно, зберігає більшість у Палаті представників.

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