Біткоїн оновив рекорд вартості на тлі перемоги Трампа

Вартість Bitcoin продовжує встановлювати нові рекорди після того, як на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Нині ціна криптовалюти становить понад 86 тис дол.

Біткоїн оновив рекорд вартості: що відомо

З моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.

За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%.

Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.

Біткоїн продовжує рости в ціні

Монета продовжує стрімко дорожчати на тлі повернення Дональда Трампа у Білий дім.

10 листопада токен виріс в ціні майже на 5%, сягнувши рекордного рівня в 80 092 долари. Поширити

Як відомо, лідер республіканців під час своєї кампанії пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів, створити національний резерв біткоїнів і призначити регуляторів, які підтримують цифрові фінанси.