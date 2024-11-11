Биткоин обновил рекорд стоимости на фоне победы Трампа

Стоимость Bitcoin продолжает устанавливать новые рекорды, после того как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. В настоящее время цена криптовалюты составляет более 86 тыс дол.

Биткоин обновил рекорд стоимости: что известно

С момента выборов на прошлой неделе курс Bitcoin вырос более чем на 25%. При этом практически каждый день фиксировались новые рекорды стоимости.

По данным Bloomberg, цена криптовалюты за сегодня поднялась на 8,4% до беспрецедентной отметки 86 633 доллара. Это самый большой скачок с тех пор, как на следующий день после выборов цена выросла почти на 10%.

Такой рост стоимости Bitcoin объясняется тем, что во время предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов. Это предполагает создание стратегического запаса Bitcoin и не только.

Биткоин продолжает расти в цене

Монета продолжает стремительно дорожать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

10 ноября токен вырос в цене почти на 5%, достигнув рекордного уровня в 80 092 доллара. Поделиться

Как известно, лидер республиканцев во время своей кампании пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов, создать национальный резерв биткоинов и назначить регуляторов, поддерживающих цифровые финансы.