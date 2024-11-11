Биткоин обновил рекорд стоимости на фоне победы Трампа
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Биткоин обновил рекорд стоимости на фоне победы Трампа

Биткоин
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Источник:  Bloomberg

Стоимость Bitcoin продолжает устанавливать новые рекорды, после того как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. В настоящее время цена криптовалюты составляет более 86 тыс дол.

Главные тезисы

  • Курс биткоина вырос более чем на 25% после победы Трампа на выборах в США, устанавливая новые рекорды стоимости.
  • Обещания Трампа сделать США центром промышленности цифровых активов позитивно повлияли на популярность криптовалюты.
  • Планы Трампа по созданию стратегического запаса биткоинов и регулированию цифровых финансов подтолкнули к повышению стоимости криптовалюты.
  • Предстоящие действия администрации Трампа могут дальше увеличить популярность и стоимость биткоина.
  • С каждым днем биткоин устанавливает новые рекорды стоимости, поднявшись до отметки в 86 633 доллара в результате быстрого роста цены.

Биткоин обновил рекорд стоимости: что известно

С момента выборов на прошлой неделе курс Bitcoin вырос более чем на 25%. При этом практически каждый день фиксировались новые рекорды стоимости.

По данным Bloomberg, цена криптовалюты за сегодня поднялась на 8,4% до беспрецедентной отметки 86 633 доллара. Это самый большой скачок с тех пор, как на следующий день после выборов цена выросла почти на 10%.

Такой рост стоимости Bitcoin объясняется тем, что во время предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов. Это предполагает создание стратегического запаса Bitcoin и не только.

Биткоин продолжает расти в цене

Монета продолжает стремительно дорожать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

10 ноября токен вырос в цене почти на 5%, достигнув рекордного уровня в 80 092 доллара.

Как известно, лидер республиканцев во время своей кампании пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов, создать национальный резерв биткоинов и назначить регуляторов, поддерживающих цифровые финансы.

Во время борьбы за президентское кресло он получил поддержку, превысив ожидания, при этом Республиканская партия контролирует Сенат и, по всей вероятности, сохраняет большинство в Палате представителей.

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