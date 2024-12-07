Редакція Книги рекордів Гіннеса назвала 5 світових різдвяних рекордів, які за бажанням може перевершити кожний напередодні Різдва.
Головні тези:
- Редакція Книги рекордів Гіннеса назвала 5 світових різдвяних рекордів, які можна легко перевершити на святкуванні Різдва у родинному колі.
- Шукаєте цікаві активності на свята? Спробуйте встановити рекорд у вдяганні костюма ельфа або в збиранні пряникового будиночка на швидкість.
- Змагання з поїдання пиріжків або обмотування людини в пакувальний папір - це тільки декілька із незвичайних різдвяних рекордів, які можна спробувати побити у ці святкові дні.
Які різдвяні світові рекорди зарєєстровані у Книзі рекордів Гіннеса
У разі, якщо серед присутніх під час різдвяних та новорічних свят є особи з довгою, густою бородою, можна спробувати перевершити рекорд Джоеля Штрассера, який прикрасив власну бороду 710 цукерками в грудні 2022 року.
New record: Most candy canes in a beard — 187 set by Joel Strasser 🎄— Guinness World Records (@GWR) December 14, 2023
He's put toothpicks, chopsticks and even Christmas baubles in his beard previously, and it's another festive record in 2023 for bearded man Joel 👏 pic.twitter.com/hcB38MpvXr
Які ще різдвяні світові рекорди можна перевершити на свята у родинному колі
Окрім цього редакція Книги рекордів Гіннеса пропонує влаштувати змагання зі швидкісного поїдання пиріжків.
Наприклад, рекордсменкою з цього є британка Лія Шуткевер, якій вдалось з’їсти три традіційні англійські різдвяні пиріжки mince pies за 52,2 сек і встановити світовий рекорд.
Окрім цього можна позмагатись в одяганні на швидкість костюма ельфа. Наразі рекорд належить Андре Ортольфу з Німеччини, який у 2023-му році вдягнувся в ельфа за 24,63 секунди.
У США встановили ще один кумедний рекорд. Родини брата і сестри Метта та Шерон встановили світовий рекорд з обмотування людини в пакувальний папір.
Родичам вдалося зробити всього лиш це за 41,1 секунди.
Також можна позмагатись зі збирання на швидкість пряникового будиночка.
Найшвидше у світі це завдання вдалося виконати австралійцю Оскару Лійну в 2021 році. Для збирання пряникового будиночка чоловікові знадобилася 1 хвилина і 58,26 секунди.
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