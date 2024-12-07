Кожен може перевершити. Названо 5 світових різдвяних рекордів Гіннеса
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Кожен може перевершити. Названо 5 світових різдвяних рекордів Гіннеса

Guinness World Records
Джоель Штрассер

Редакція Книги рекордів Гіннеса назвала 5 світових різдвяних рекордів, які за бажанням може перевершити кожний напередодні Різдва. 

Головні тези:

  • Редакція Книги рекордів Гіннеса назвала 5 світових різдвяних рекордів, які можна легко перевершити на святкуванні Різдва у родинному колі.
  • Шукаєте цікаві активності на свята? Спробуйте встановити рекорд у вдяганні костюма ельфа або в збиранні пряникового будиночка на швидкість.
  • Змагання з поїдання пиріжків або обмотування людини в пакувальний папір - це тільки декілька із незвичайних різдвяних рекордів, які можна спробувати побити у ці святкові дні.

Які різдвяні світові рекорди зарєєстровані у Книзі рекордів Гіннеса

У разі, якщо серед присутніх під час різдвяних та новорічних свят є особи з довгою, густою бородою, можна спробувати перевершити рекорд Джоеля Штрассера, який прикрасив власну бороду 710 цукерками в грудні 2022 року.

Які ще різдвяні світові рекорди можна перевершити на свята у родинному колі

Окрім цього редакція Книги рекордів Гіннеса пропонує влаштувати змагання зі швидкісного поїдання пиріжків.

Наприклад, рекордсменкою з цього є британка Лія Шуткевер, якій вдалось з’їсти три традіційні англійські різдвяні пиріжки mince pies за 52,2 сек і встановити світовий рекорд.

Окрім цього можна позмагатись в одяганні на швидкість костюма ельфа. Наразі рекорд належить Андре Ортольфу з Німеччини, який у 2023-му році вдягнувся в ельфа за 24,63 секунди.

У США встановили ще один кумедний рекорд. Родини брата і сестри Метта та Шерон встановили світовий рекорд з обмотування людини в пакувальний папір.

Родичам вдалося зробити всього лиш це за 41,1 секунди.

Також можна позмагатись зі збирання на швидкість пряникового будиночка.

Найшвидше у світі це завдання вдалося виконати австралійцю Оскару Лійну в 2021 році. Для збирання пряникового будиночка чоловікові знадобилася 1 хвилина і 58,26 секунди.

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