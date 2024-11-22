Пісня Леді Гаги та Бруно Марса встановила "швидкісний" рекорд на Spotify

Спільна пісня американських співачки Леді Гаги та співака Бруно Марса «Die With a Smile» («Померти із усмішкою») набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.
Головні тези:
- Пісня «Die With a Smile» Леді Гаги та Бруно Марса набрала 1 мільярд прослуховувань на Spotify за три місяці, встановивши рекорд на сервісі.
- Трек став хітом, дебютувавши під №3 у хіт-параді Billboard Hot 100 та має дві інші версії: «Live in Las Vegas» та акустичну версію.
- Пісня була номінована на премію «Ґреммі» як пісня року та найкращий виступ попдуету/гурту.
Пісня Гаги та Марса набрала 1 млрд прослуховувань на Spotify
Про це йдеться на сторінці сервісу в Інстаграмі.
Новий рекорд за швидкістю набору прослуховувань на Spotify композиція «Die With a Smile» встановила у середу, 20 листопада.
Як пише The Variety, трек Гаги і Марса був випущений у серпні як самостійний сингл і миттєво став хітом, дебютувавши під №3 у хіт-параді Billboard Hot 100. Пісня також має дві інші версії – «Live in Las Vegas» та акустичну версію.
Крім цього, нещодавно пісня «Die With a Smile» була номінована на премію «Ґреммі» 2025 року як пісня року та найкращий виступ попдуету/гурту.
Леді Гага потрапила в скандал на відкритті Олімпіади у Парижі
Співачка вийшла на імпровізовану сцену в чорному боді та виконала пісню французькою мовою. Вона танцювала, грала на роялі та навіть встигла декілька разів частково змінити свій концертний образ.
І поки фани захоплюються співом та виступом артистки, французи почали лютувати.
Річ у тому, що громадяни Франції виявилися незадоволеними тим, що Олімпіаду в Парижі відкриває артистка з США. На думку деяких користувачів, вона співала з акцентом.
Деякі стверджують, що на місці Гаги мала б бути артистка саме з Франції.
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