Пісня Леді Гаги та Бруно Марса встановила "швидкісний" рекорд на Spotify
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Пісня Леді Гаги та Бруно Марса встановила "швидкісний" рекорд на Spotify

Гага і Марс
Джерело:  online.ua

Спільна пісня американських співачки Леді Гаги та співака Бруно Марса «Die With a Smile» («Померти із усмішкою») набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.

Головні тези:

  • Пісня «Die With a Smile» Леді Гаги та Бруно Марса набрала 1 мільярд прослуховувань на Spotify за три місяці, встановивши рекорд на сервісі.
  • Трек став хітом, дебютувавши під №3 у хіт-параді Billboard Hot 100 та має дві інші версії: «Live in Las Vegas» та акустичну версію.
  • Пісня була номінована на премію «Ґреммі» як пісня року та найкращий виступ попдуету/гурту.

Пісня Гаги та Марса набрала 1 млрд прослуховувань на Spotify

Про це йдеться на сторінці сервісу в Інстаграмі.

Новий рекорд за швидкістю набору прослуховувань на Spotify композиція «Die With a Smile» встановила у середу, 20 листопада.

Як пише The Variety, трек Гаги і Марса був випущений у серпні як самостійний сингл і миттєво став хітом, дебютувавши під №3 у хіт-параді Billboard Hot 100. Пісня також має дві інші версії – «Live in Las Vegas» та акустичну версію.

Крім цього, нещодавно пісня «Die With a Smile» була номінована на премію «Ґреммі» 2025 року як пісня року та найкращий виступ попдуету/гурту.

Леді Гага і Бруно Марс

Леді Гага потрапила в скандал на відкритті Олімпіади у Парижі

Співачка вийшла на імпровізовану сцену в чорному боді та виконала пісню французькою мовою. Вона танцювала, грала на роялі та навіть встигла декілька разів частково змінити свій концертний образ.

І поки фани захоплюються співом та виступом артистки, французи почали лютувати.

Річ у тому, що громадяни Франції виявилися незадоволеними тим, що Олімпіаду в Парижі відкриває артистка з США. На думку деяких користувачів, вона співала з акцентом.

Деякі стверджують, що на місці Гаги мала б бути артистка саме з Франції.

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