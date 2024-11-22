Песня Леди Гаги и Бруно Марса установила "скоростной" рекорд на Spotify

Совместная песня американских певицы Леди Гаги и певца Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца, установив рекорд на стриминговом сервисе Spotify.
Главные тезисы
- Совместная песня Леди Гаги и Бруно Марса “Die With a Smile” набрала 1 миллиард прослушиваний на Spotify за всего три месяца, установив рекорд.
- Трек дебютировал под № 3 в хит-параде Billboard Hot 100 и имеет две другие версии: “Live in Las Vegas” и акустическую версию.
- Песня была номинирована на премию Грэмми как песня года и лучшее выступление поп-дуэта/группы.
Песня Гаги и Марса набрала 1 млрд прослушиваний на Spotify
Об этом говорится на странице сервиса в Инстаграме.
Новый рекорд по скорости набора прослушиваний на Spotify композиция Die With a Smile установила в среду, 20 ноября.
Как пишет The Variety, трек Гаги и Марса был выпущен в августе как самостоятельный сингл и мгновенно стал хитом, дебютировав под № 3 в хит-параде Billboard Hot 100. У песни также есть две другие версии — «Live in Las Vegas» и акустическая версия.
Кроме этого, недавно песня Die With a Smile была номинирована на премию Грэмми 2025 как песня года и лучшее выступление поп-дуэта/группы.
Леди Гага попала в скандал на открытии Олимпиады в Париже
Певица вышла на импровизированную сцену в черном боде и исполнила песню на французском языке. Она танцевала, играла на рояле и даже успела несколько раз частично сменить свой концертный образ.
И пока фаны увлекаются пением и выступлением артистки, французы начали свирепствовать.
Дело в том, что граждане Франции оказались недовольны тем, что Олимпиаду в Париже открывает артистка из США. По мнению некоторых пользователей, она пела с упором.
Некоторые утверждают, что на месте Гаги должна быть артистка именно из Франции.
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