Песня Леди Гаги и Бруно Марса установила "скоростной" рекорд на Spotify
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Песня Леди Гаги и Бруно Марса установила "скоростной" рекорд на Spotify

Гага и Марс
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Источник:  online.ua

Совместная песня американских певицы Леди Гаги и певца Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") набрала 1 миллиард прослушиваний за три месяца, установив рекорд на стриминговом сервисе Spotify.

Главные тезисы

  • Совместная песня Леди Гаги и Бруно Марса “Die With a Smile” набрала 1 миллиард прослушиваний на Spotify за всего три месяца, установив рекорд.
  • Трек дебютировал под № 3 в хит-параде Billboard Hot 100 и имеет две другие версии: “Live in Las Vegas” и акустическую версию.
  • Песня была номинирована на премию Грэмми как песня года и лучшее выступление поп-дуэта/группы.

Песня Гаги и Марса набрала 1 млрд прослушиваний на Spotify

Об этом говорится на странице сервиса в Инстаграме.

Новый рекорд по скорости набора прослушиваний на Spotify композиция Die With a Smile установила в среду, 20 ноября.

Как пишет The Variety, трек Гаги и Марса был выпущен в августе как самостоятельный сингл и мгновенно стал хитом, дебютировав под № 3 в хит-параде Billboard Hot 100. У песни также есть две другие версии — «Live in Las Vegas» и акустическая версия.

Кроме этого, недавно песня Die With a Smile была номинирована на премию Грэмми 2025 как песня года и лучшее выступление поп-дуэта/группы.

Леди Гага и Бруно Марс

Леди Гага попала в скандал на открытии Олимпиады в Париже

Певица вышла на импровизированную сцену в черном боде и исполнила песню на французском языке. Она танцевала, играла на рояле и даже успела несколько раз частично сменить свой концертный образ.

И пока фаны увлекаются пением и выступлением артистки, французы начали свирепствовать.

Дело в том, что граждане Франции оказались недовольны тем, что Олимпиаду в Париже открывает артистка из США. По мнению некоторых пользователей, она пела с упором.

Некоторые утверждают, что на месте Гаги должна быть артистка именно из Франции.

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