Леди Гага выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански

Культовая певица Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански, в отношениях с которым находится уже около 5 лет.
Главные тезисы
- Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом Майклом Полански после 5-летних отношений.
- Первое знакомство Леди Гаги и Майкла Полански произошло на вечеринке в Лос-Анджелесе, что дало старт их романтической истории.
- Майкл сделал предложение Леди Гаге весной после дня скалолазания, и певица выразила благодарность своей матери за знакомство с будущим женихом.
- Леди Гага и Майкл Полански официально подтвердили свои отношения в 2020 году и продемонстрировали кольцо стоимостью более 560 000 долларов на Венецианском кинофестивале.
- История Леди Гаги и Майкла Полански началась на вечеринке в декабре 2019 года, после чего они продолжили общаться по телефону и наконец-то пошли на свидание.
Что известно о помолвке Леди Гаги и Майкла Полански
Певица призналась, что любимый сделал предложение ей еще весной этого года, в апреле после дня скалолазания.
По ее словам, первой с Майклом Полански познакомилась ее мать Синтия Джерманотта.
Где познакомилась пара и как развивались их отношения
Первое знакомство будущей пары состоялось на вечеринке в декабре 2019 года, на праздновании 40-летия Шона Паркера, соучредителя Napster, в Лос-Анджелесе.
После этого Гага и Полански некоторое время общались по телефону, прежде чем пошли на свидание.
Исполнительница официально подтвердила свои отношения с Майклом в 2020 году, а на днях на Венецианском кинофестивале продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце стоимостью более 560 000 долларов.
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