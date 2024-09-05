Леди Гага выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански

Культовая певица Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански, в отношениях с которым находится уже около 5 лет.

Что известно о помолвке Леди Гаги и Майкла Полански

Певица призналась, что любимый сделал предложение ей еще весной этого года, в апреле после дня скалолазания.

Я никогда не встречала никого, как Майкл. Он так умен и так добр, — отмечает Гага. Поделиться

По ее словам, первой с Майклом Полански познакомилась ее мать Синтия Джерманотта.

Моя мама встретила его и сказала мне: "Кажется, я только что познакомилась с твоим будущим мужем", а я ответила: "Я не готова встретить своего мужа!". Никогда не могла представить, что моя мама найдет для меня самого идеального человека, — рассказывает певица. Поделиться

Майкл Полански и Леди Гага

Где познакомилась пара и как развивались их отношения

Первое знакомство будущей пары состоялось на вечеринке в декабре 2019 года, на праздновании 40-летия Шона Паркера, соучредителя Napster, в Лос-Анджелесе.

Меня пригласили, и я поинтересовалась, будет ли там Майкл. Когда мама подтвердила это, я решила уйти. На вечеринке я постоянно искала его, и в конце концов мы проговорили три часа, — вспоминает Гага. Поделиться

После этого Гага и Полански некоторое время общались по телефону, прежде чем пошли на свидание.

Исполнительница официально подтвердила свои отношения с Майклом в 2020 году, а на днях на Венецианском кинофестивале продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце стоимостью более 560 000 долларов.