Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом Майклом Полански
Категория
Шоу-бизнес
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Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом Майклом Полански

Леди Гага и Майкл Полански
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Источник:  Vogue

Культовая певица Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански, в отношениях с которым находится уже около 5 лет.

Главные тезисы

  • Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом Майклом Полански после 5-летних отношений.
  • Первое знакомство Леди Гаги и Майкла Полански произошло на вечеринке в Лос-Анджелесе, что дало старт их романтической истории.
  • Майкл сделал предложение Леди Гаге весной после дня скалолазания, и певица выразила благодарность своей матери за знакомство с будущим женихом.
  • Леди Гага и Майкл Полански официально подтвердили свои отношения в 2020 году и продемонстрировали кольцо стоимостью более 560 000 долларов на Венецианском кинофестивале.
  • История Леди Гаги и Майкла Полански началась на вечеринке в декабре 2019 года, после чего они продолжили общаться по телефону и наконец-то пошли на свидание.

Что известно о помолвке Леди Гаги и Майкла Полански

Певица призналась, что любимый сделал предложение ей еще весной этого года, в апреле после дня скалолазания.

Я никогда не встречала никого, как Майкл. Он так умен и так добр, — отмечает Гага.

По ее словам, первой с Майклом Полански познакомилась ее мать Синтия Джерманотта.

Моя мама встретила его и сказала мне: "Кажется, я только что познакомилась с твоим будущим мужем", а я ответила: "Я не готова встретить своего мужа!". Никогда не могла представить, что моя мама найдет для меня самого идеального человека, — рассказывает певица.

Леди Гага выходит замуж за бизнесмена Майкла Полански
Майкл Полански и Леди Гага

Где познакомилась пара и как развивались их отношения

Первое знакомство будущей пары состоялось на вечеринке в декабре 2019 года, на праздновании 40-летия Шона Паркера, соучредителя Napster, в Лос-Анджелесе.

Меня пригласили, и я поинтересовалась, будет ли там Майкл. Когда мама подтвердила это, я решила уйти. На вечеринке я постоянно искала его, и в конце концов мы проговорили три часа, — вспоминает Гага.

После этого Гага и Полански некоторое время общались по телефону, прежде чем пошли на свидание.

Исполнительница официально подтвердила свои отношения с Майклом в 2020 году, а на днях на Венецианском кинофестивале продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце стоимостью более 560 000 долларов.

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