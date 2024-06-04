Певица Леди Гага появилась в утягивающем платье, заметно подчеркнувшем ее кругленький животик, на репетиции свадьбы своей сестры.
Главные тезисы
- Появление Леди Гага в утягивающем платье на репетиции свадьбы спровоцировало слухи о беременности.
- Певица не комментирует появившиеся слухи, вызванные круглым животиком на фото и видео.
- На мероприятии Леди Гага была с бойфрендом, с которым они уже четыре года в отношениях.
- Леди Гага - известный активист, поддерживающий ЛГБТ-сообщество и выступающий за свободу слова.
- Звезда поддержала Украину во время российско-украинской войны, выступая на концертах и в социальных сетях.
Леди Гага пока не прокомментировала слухи о своей беременности
Это произошло во время репетиции ужина по случаю предстоящей свадьбы сестры-исполнительницы Натальи Джерманотты.
Стефани (настоящее имя звезды-ред) позирует на фотографиях в профиль в маленькой черной одежде, которую она дополнила красной помадой, аксессуарами и собранными в пучок волосами. Кадры, сделанные в ходе мероприятия, публикует издание TheSun.
Вместе с ней на мероприятии был также ее бойфренд Майкл Полански, с которым она вместе уже около четырех лет. Однако паре не нравится афишировать свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике.
Сама артистка пока не спешит каким-то образом комментировать эту ситуацию: она ни опровергает ее, ни подтверждает. Поэтому поклонникам пока приходится только теряться в догадках, действительно ли звезда скоро станет матерью.
К слову, у 38-летней певицы еще нет детей. Кроме музыкальной деятельности, она также ЛГБТ и ВИЧ/СПИД-активистка, известная эксцентричностью, провокативностью и визуальными экспериментами в образах.
Леди Гага поддержала Украину во время полномасштабного вторжения
В период полномасштабной русско-украинской войны звезда поддержала Украину.
После церемонии вручения наград SAG Awards 2022 она опубликовала сообщение в Instagram, где выразила надежду на скорую победу нашей страны.
В апреле 2022 года во время своего концерта в Лас-Вегасе Гага выступила с речью по поводу российской агрессии против Украины.
На одном из своих концертов она назвала россиян "тупыми", а также сказала, что гражданам страны-агрессорки "следовало арестовать ее еще в 2012 году", когда она заявила об отсутствии свободы слова в России.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-