Певица Леди Гага появилась в утягивающем платье, заметно подчеркнувшем ее кругленький животик, на репетиции свадьбы своей сестры.

Леди Гага пока не прокомментировала слухи о своей беременности

Это произошло во время репетиции ужина по случаю предстоящей свадьбы сестры-исполнительницы Натальи Джерманотты.

Стефани (настоящее имя звезды-ред) позирует на фотографиях в профиль в маленькой черной одежде, которую она дополнила красной помадой, аксессуарами и собранными в пучок волосами. Кадры, сделанные в ходе мероприятия, публикует издание TheSun.

Вместе с ней на мероприятии был также ее бойфренд Майкл Полански, с которым она вместе уже около четырех лет. Однако паре не нравится афишировать свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике.

Сама артистка пока не спешит каким-то образом комментировать эту ситуацию: она ни опровергает ее, ни подтверждает. Поэтому поклонникам пока приходится только теряться в догадках, действительно ли звезда скоро станет матерью.

К слову, у 38-летней певицы еще нет детей. Кроме музыкальной деятельности, она также ЛГБТ и ВИЧ/СПИД-активистка, известная эксцентричностью, провокативностью и визуальными экспериментами в образах.

Леди Гага поддержала Украину во время полномасштабного вторжения

В период полномасштабной русско-украинской войны звезда поддержала Украину.

После церемонии вручения наград SAG Awards 2022 она опубликовала сообщение в Instagram, где выразила надежду на скорую победу нашей страны.

В апреле 2022 года во время своего концерта в Лас-Вегасе Гага выступила с речью по поводу российской агрессии против Украины.