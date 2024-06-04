Співачка Леді Гага з'явилася у обтислій сукні, яка помітно підкреслила її кругленький животик, на репетиції весілля своєї сестри.

Леді Гага поки не прокоментувала чутки про свою вагітність

Це сталося під час репетиції вечері з нагоди майбутнього весілля сестри-виконавиці Наталі Джерманотти.

Стефані (справжнє ім'я зірки–ред) позує на світлинах у профіль у маленькому чорному вбранні, яке вона доповнила червоною помадою, аксесуарами та зібраним у пучок волоссям. Кадри, зроблені під час цього заходу, публікує видання TheSun.

Разом із нею на заході був також її бойфренд Майкл Поланскі, з яким вона разом уже близько чотирьох років. Однак парі не подобається афішувати свої стосунки і вкрай рідко з'являється разом на публіці.

Сама ж артистка поки не спішить якимось чином коментувати цю ситуацію: вона ані спростовує її, ані підтверджує. Тому прихильникам поки доводиться лише губитися у здогадках, чи справді зірка скоро стане матір'ю.

До слова, у 38-річної співачки ще немає дітей. Окрім музичної діяльності, вона також є ЛГБТ та ВІЛ/СНІД-активісткою, відома ексцентричністю, провокативністю та візуальними експериментами в образах.

Леді Гага підтримала Україну під час повномасштабного вторгнення

У період повномасштабної російсько-української війни зірка підтримала Україну.

Після церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 вона опублікувала допис в Instagram, де висловила сподівання на швидку перемогу нашої країни.

У квітні 2022 року під час свого концерту в Лас-Вегасі Гага виступила з промовою стосовно російської агресії проти України.