Співачка Леді Гага з'явилася у обтислій сукні, яка помітно підкреслила її кругленький животик, на репетиції весілля своєї сестри.
Головні тези:
- Леді Гага спровокувала чутки про свою вагітність, з'явившись у обтислій сукні, яка підкреслила її круглий животик.
- Співачка поки не коментує чутки, які з'явились під час репетиції весілля її сестри.
- На світлинах видно, що разом зі співачкою був її бойфренд, з яким вони у відносинах вже чотири роки.
- Леді Гага є відомим активістом і провела концертну акцію на підтримку України під час російсько-української війни.
- Артистка виступає за свободу слова та підтримує ЛГБТ-спільноту, відома своєю ексцентричністю та музичними експериментами.
Леді Гага поки не прокоментувала чутки про свою вагітність
Це сталося під час репетиції вечері з нагоди майбутнього весілля сестри-виконавиці Наталі Джерманотти.
Стефані (справжнє ім'я зірки–ред) позує на світлинах у профіль у маленькому чорному вбранні, яке вона доповнила червоною помадою, аксесуарами та зібраним у пучок волоссям. Кадри, зроблені під час цього заходу, публікує видання TheSun.
Разом із нею на заході був також її бойфренд Майкл Поланскі, з яким вона разом уже близько чотирьох років. Однак парі не подобається афішувати свої стосунки і вкрай рідко з'являється разом на публіці.
Сама ж артистка поки не спішить якимось чином коментувати цю ситуацію: вона ані спростовує її, ані підтверджує. Тому прихильникам поки доводиться лише губитися у здогадках, чи справді зірка скоро стане матір'ю.
До слова, у 38-річної співачки ще немає дітей. Окрім музичної діяльності, вона також є ЛГБТ та ВІЛ/СНІД-активісткою, відома ексцентричністю, провокативністю та візуальними експериментами в образах.
Леді Гага підтримала Україну під час повномасштабного вторгнення
У період повномасштабної російсько-української війни зірка підтримала Україну.
Після церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 вона опублікувала допис в Instagram, де висловила сподівання на швидку перемогу нашої країни.
У квітні 2022 року під час свого концерту в Лас-Вегасі Гага виступила з промовою стосовно російської агресії проти України.
На одному зі своїх концертів вона назвала росіян "тупими", а також сказала, що громадянам країни-агресорки "варто було заарештувати її ще у 2012 році", коли вона заявила про відсутність свободи слова в Росії.
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