Леді Гага виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланські

Культова співачка Леді Гага підтвердила, що виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланскі, у стосунках з яким перебуває вже близько 5 років.

Що відомо про заручини Леді Гаги та Майкла Поланські

Співачка зізналась, що коханий освідчився їй ще навесні цього року, у квітні після дня скелелазіння.

Я ніколи не зустрічала нікого, як Майкл. Він такий розумний і такий добрий, — зазначає Гага. Поширити

За її словами, першою із Майклом Поланські познайомилась її мати Синтія Джерманотта.

Моя мама зустріла його і сказала мені: "Здається, я щойно познайомилася з твоїм майбутнім чоловіком", а я відповіла: "Я не готова зустріти свого чоловіка!".Ніколи не могла уявити, що моя мама знайде для мене найідеальнішу людину, — розповідає співачка. Поширити

Майкл Поланські та Леді Гага

Де познайомилась пара і як розвивались їхні стосунки

Водночас перше знайомство майбутньої пари відбулося на вечірці в грудні 2019 року, на святкуванні 40-річчя Шона Паркера, співзасновника Napster, в Лос-Анджелесі.

Мене запросили, і я поцікавилася, чи буде там Майкл. Коли мама підтвердила це, я вирішила піти. На вечірці я постійно шукала його, і врешті-решт ми проговорили три години, — пригадує Гага. Поширити

Після цього Гага і Поланскі деякий час спілкувалися телефоном, перш ніж пішли на побачення.

Виконавиця офіційно підтвердила свої стосунки з Майклом у 2020 році, а днями на Венеційському кінофестивалі продемонструвала діамантову каблучку на безіменному пальці вартістю понад 560 000 доларів.