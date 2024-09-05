Леді Гага підтвердила заручини з бізнесменом Майклом Поланскі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Леді Гага підтвердила заручини з бізнесменом Майклом Поланскі

Леді Гага та Майкл Поланські
Джерело:  Vogue

Культова співачка Леді Гага підтвердила, що виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланскі, у стосунках з яким перебуває вже близько 5 років. 

Головні тези:

  • Леді Гага підтвердила заручини з бізнесменом Майклом Поланскі після 5-річних стосунків.
  • Співачка висловила свою вдячність матері за знайомство з Майклом, який освідчився у квітні.
  • Перше знайомство пари відбулося на вечірці у Лос-Анджелесі, де почалася їхня романтична історія.
  • Леді Гага та Майкл Поланскі офіційно підтвердили свої стосунки у 2020 році та на Венеційському кінофестивалі показали обручку вартістю понад 560 тис доларів.

Що відомо про заручини Леді Гаги та Майкла Поланські

Співачка зізналась, що коханий освідчився їй ще навесні цього року, у квітні після дня скелелазіння.

Я ніколи не зустрічала нікого, як Майкл. Він такий розумний і такий добрий, — зазначає Гага.

За її словами, першою із Майклом Поланські познайомилась її мати Синтія Джерманотта.

Моя мама зустріла його і сказала мені: "Здається, я щойно познайомилася з твоїм майбутнім чоловіком", а я відповіла: "Я не готова зустріти свого чоловіка!".Ніколи не могла уявити, що моя мама знайде для мене найідеальнішу людину, — розповідає співачка.

Леді Гага виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланські
Майкл Поланські та Леді Гага

Де познайомилась пара і як розвивались їхні стосунки

Водночас перше знайомство майбутньої пари відбулося на вечірці в грудні 2019 року, на святкуванні 40-річчя Шона Паркера, співзасновника Napster, в Лос-Анджелесі.

Мене запросили, і я поцікавилася, чи буде там Майкл. Коли мама підтвердила це, я вирішила піти. На вечірці я постійно шукала його, і врешті-решт ми проговорили три години, — пригадує Гага.

Після цього Гага і Поланскі деякий час спілкувалися телефоном, перш ніж пішли на побачення.

Виконавиця офіційно підтвердила свої стосунки з Майклом у 2020 році, а днями на Венеційському кінофестивалі продемонструвала діамантову каблучку на безіменному пальці вартістю понад 560 000 доларів.

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