Леді Гага виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланські

Культова співачка Леді Гага підтвердила, що виходить заміж за бізнесмена Майкла Поланскі, у стосунках з яким перебуває вже близько 5 років.
Головні тези:
- Леді Гага підтвердила заручини з бізнесменом Майклом Поланскі після 5-річних стосунків.
- Співачка висловила свою вдячність матері за знайомство з Майклом, який освідчився у квітні.
- Перше знайомство пари відбулося на вечірці у Лос-Анджелесі, де почалася їхня романтична історія.
- Леді Гага та Майкл Поланскі офіційно підтвердили свої стосунки у 2020 році та на Венеційському кінофестивалі показали обручку вартістю понад 560 тис доларів.
Що відомо про заручини Леді Гаги та Майкла Поланські
Співачка зізналась, що коханий освідчився їй ще навесні цього року, у квітні після дня скелелазіння.
За її словами, першою із Майклом Поланські познайомилась її мати Синтія Джерманотта.
Де познайомилась пара і як розвивались їхні стосунки
Водночас перше знайомство майбутньої пари відбулося на вечірці в грудні 2019 року, на святкуванні 40-річчя Шона Паркера, співзасновника Napster, в Лос-Анджелесі.
Після цього Гага і Поланскі деякий час спілкувалися телефоном, перш ніж пішли на побачення.
Виконавиця офіційно підтвердила свої стосунки з Майклом у 2020 році, а днями на Венеційському кінофестивалі продемонструвала діамантову каблучку на безіменному пальці вартістю понад 560 000 доларів.
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