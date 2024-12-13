Мер міста у Перу привітав жителів у костюмі Санти та на санях — відео
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Мер міста у Перу привітав жителів у костюмі Санти та на санях — відео

Святкування Різдва
Джерело:  online.ua

Мер міста Сьюдад-Нуева у Перу Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів з різдвяними та новорічними святами, спустившись з даху будинка у костюмі Санта-Клауса та на санях. 

Головні тези:

  • Мер міста у Перу привітав жителів із різдвяними та новорічними святами у костюмі Санта-Клауса та на санях.
  • Святкування у місті розпочалось парадом працівників у костюмах Санти, оленів та сніговиків.
  • Різдво в Перу поєднує католицькі традиції з елементами місцевої культури, що відображається у святкових обрядах та вертепах.
  • Мер влаштував фотосесію з усіма охочими та організував різдвяне шоу для понад 2000 глядачів різного віку.
  • Святкування Різдва в Перу підкреслює почуття спільноти та традиційні цінності, які бережно зберігаються в традиціях.

Що відомо про незвичайне привітання мера одного з міст у Перу

Святкування у місті почалось із урочистого яскравого параду. Зокрема, працівники комун, районих рад, та місцевих асоціацій пройшли по центральним вулицям у костюмах Санти, оленів та сніговиків.

У розпал святкування мер міста Вальтер Кардоса Чура несподіванно спустився на санях і у костюмі Санти з даху будівлі на центральній площі.

Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вітав містян.

Публіка зустріла мера оплесками та оваціями. Усі охочі могли сфотографуватися з ним Мер-Санта-Клаус влаштував фотосесію з усіма охочими.

Кульмінацією параду стало різдвяне шоу для понад 2000 глядачів, включаючи дорослих, людей похилого віку та дітей.

Що відомо про святкування Різдва у Перу

Різдво в Перу має унікальний колорит, поєднуючи католицькі традиції з елементами місцевої культури.

Головні святкування припадають на вечір 24 грудня. У цей час сім'ї збираються разом для святкової вечері, моляться та обмінюються подарунками.

У домівках і церквах встановлюють сцени народження Христа. Фігурки вертепу можуть мати місцеві особливості, наприклад, персонажі одягнені в традиційний андійський одяг.

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