Мер міста Сьюдад-Нуева у Перу Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів з різдвяними та новорічними святами, спустившись з даху будинка у костюмі Санта-Клауса та на санях.

Що відомо про незвичайне привітання мера одного з міст у Перу

Святкування у місті почалось із урочистого яскравого параду. Зокрема, працівники комун, районих рад, та місцевих асоціацій пройшли по центральним вулицям у костюмах Санти, оленів та сніговиків.

У розпал святкування мер міста Вальтер Кардоса Чура несподіванно спустився на санях і у костюмі Санти з даху будівлі на центральній площі.

Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вітав містян.

Dressed as Santa Claus, the mayor of Tacna, Peru, descended on a sleigh with two "reindeer" to light up the Christmas tree and decorations. #Christmas2024 #Christmas #Peru pic.twitter.com/FVTtKYg03E — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 12, 2024

Публіка зустріла мера оплесками та оваціями. Усі охочі могли сфотографуватися з ним Мер-Санта-Клаус влаштував фотосесію з усіма охочими.

Кульмінацією параду стало різдвяне шоу для понад 2000 глядачів, включаючи дорослих, людей похилого віку та дітей.

Що відомо про святкування Різдва у Перу

Різдво в Перу має унікальний колорит, поєднуючи католицькі традиції з елементами місцевої культури.

Головні святкування припадають на вечір 24 грудня. У цей час сім'ї збираються разом для святкової вечері, моляться та обмінюються подарунками.

У домівках і церквах встановлюють сцени народження Христа. Фігурки вертепу можуть мати місцеві особливості, наприклад, персонажі одягнені в традиційний андійський одяг.