Маск строит город на космической базе SpaceX в Техасе
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Маск строит город на космической базе SpaceX в Техасе

Илон Маск
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Источник:  Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск обратился к судье округа Кэмерон в Техасе с просьбой предоставить космической базе SpaceX Starbase статус города.

Главные тезисы

  • Илон Маск обратился к судье в Техасе с просьбой предоставить космической базе SpaceX статус города.
  • Состояние Маска значительно выросло после победы Трампа на выборах, включая рекордный рост акций компаний SpaceX и Tesla Inc.
  • Маск планирует развивать космический сектор и электромобильную индустрию, вкладывая свое состояние в будущее технологий и космических путешествий.
  • Штаб-квартира SpaceX теперь официально находится в “городе” Starbase, штат Техас.
  • Рекордное состояние Маска после продажи акций SpaceX и повышение цен акций Tesla Inc. свидетельствует о его успешных инвестициях и стратегическом видении будущего.

Как Маск пытается превратить космическую базу SpaceX в Техасе в город

На своей странице в собственной сети X Маск сообщил, что обратился к местному судье с просьбой провести выборы, чтобы определить, может ли космическая база Starbase получить статус города.

Инкорпорация Starbase ускорит процессы, необходимые для развития инфраструктуры, которая сделает этот район местом жительства мирового класса для сотен людей, которые уже называют его своим домом, а также для будущих работников, стремящихся помогать строить будущее человечества в космосе, говорится в обнародованной Маском петиции. .

Миллиардер также отметил, что штаб-квартира SpaceX теперь официально расположена в "городе" Старбейз, штат Техас.

Что известно о рекордном состоянии Маска после победы Трампа на выборах в США

Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долл. США.

Последняя продажа акций компании Маска SpaceX увеличила его состояние примерно на 50 млрд долл. — до 439,2 млрд долл., свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что состояние Маска резко возросло с конца 2022 года. Однако особенно стремительно оно увеличилось после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку миллиардер был одним из его крупнейших спонсоров и сторонником.

В то же время, акции компании Tesla Inc., генеральным директором которой является Маск, выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

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