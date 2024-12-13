Американский миллиардер Илон Маск обратился к судье округа Кэмерон в Техасе с просьбой предоставить космической базе SpaceX Starbase статус города.
Главные тезисы
- Илон Маск обратился к судье в Техасе с просьбой предоставить космической базе SpaceX статус города.
- Состояние Маска значительно выросло после победы Трампа на выборах, включая рекордный рост акций компаний SpaceX и Tesla Inc.
- Маск планирует развивать космический сектор и электромобильную индустрию, вкладывая свое состояние в будущее технологий и космических путешествий.
- Штаб-квартира SpaceX теперь официально находится в “городе” Starbase, штат Техас.
- Рекордное состояние Маска после продажи акций SpaceX и повышение цен акций Tesla Inc. свидетельствует о его успешных инвестициях и стратегическом видении будущего.
Как Маск пытается превратить космическую базу SpaceX в Техасе в город
На своей странице в собственной сети X Маск сообщил, что обратился к местному судье с просьбой провести выборы, чтобы определить, может ли космическая база Starbase получить статус города.
Миллиардер также отметил, что штаб-квартира SpaceX теперь официально расположена в "городе" Старбейз, штат Техас.
SpaceX HQ will now officially be in the city of Starbase, Texas! https://t.co/zpN4t3mJQT— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2024
Что известно о рекордном состоянии Маска после победы Трампа на выборах в США
Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долл. США.
Последняя продажа акций компании Маска SpaceX увеличила его состояние примерно на 50 млрд долл. — до 439,2 млрд долл., свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что состояние Маска резко возросло с конца 2022 года. Однако особенно стремительно оно увеличилось после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку миллиардер был одним из его крупнейших спонсоров и сторонником.
В то же время, акции компании Tesla Inc., генеральным директором которой является Маск, выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.
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