По информации британских СМИ, американский миллиардер Илон Маск уже готовится поддерживать британского политика Найджела Фараджа на следующих выборах на должность премьер-министра.
Главные тезисы
- Илон Маск готовится поддержать Найджела Фараджа на выборах в Великобритании, выразив недовольство по отношению к текущему премьер-министру.
- Предполагается, что Маск может пожертвовать до 100 млн долларов на поддержку Фараджа, повторив свои действия на выборах в США.
- Найджел Фарадж вызвал споры своими высказываниями о преступной войне России против Украины.
- Согласно аналитикам, поддержка Маска может значительно повлиять на исход выборов в Великобритании и принять форму крупного пожертвования Фараджу.
Что известно о планах Маска поддержать Фараджа на следующих выборах в Великобритании
В частности, аналитики и журналисты предполагают, что Маск может пожертвовать в поддержку Фараджа до 100 млн. долларов, аналогично тому, как поддерживал республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Так, американский миллиардер до этого уже публично выражал свое недружественное отношение к действующему премьеру Британии Киру Стармеру и к возглавляемой им Лейбористской партии.
Как утверждают журналисты The Telegraph, большинство избирателей в Великобритании склонно относятся к Дональду Трампу и Илону Маску.
Действующий лидер Великобритании положительно оценивается лишь 26% опрошенных, тогда как Маска поддерживают 29%.
Сообщается, что высокопоставленные политики-консерваторы и бизнес-лидеры считают, что существует реальная возможность того, что Илон Маск совершит огромное пожертвование Фараджу.
Что известно о Найджела Фараджа и его отношении к развязанной Россией преступной войне против Украины
В ноябре 2024 года Найджел Фарадж заявил, что Украина не может одержать победу над Россией.
А до этого, во время всеобщей предвыборной кампании его осудили за высказывания о том, что «постоянное расширение НАТО и Европейского союза на восток» спровоцировало полномасштабное вторжение президента России Владимира Путина.
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