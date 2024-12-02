По информации британских СМИ, американский миллиардер Илон Маск уже готовится поддерживать британского политика Найджела Фараджа на следующих выборах на должность премьер-министра.

Что известно о планах Маска поддержать Фараджа на следующих выборах в Великобритании

В частности, аналитики и журналисты предполагают, что Маск может пожертвовать в поддержку Фараджа до 100 млн. долларов, аналогично тому, как поддерживал республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Так, американский миллиардер до этого уже публично выражал свое недружественное отношение к действующему премьеру Британии Киру Стармеру и к возглавляемой им Лейбористской партии.

Найджел Фарадж

Как утверждают журналисты The Telegraph, большинство избирателей в Великобритании склонно относятся к Дональду Трампу и Илону Маску.

Действующий лидер Великобритании положительно оценивается лишь 26% опрошенных, тогда как Маска поддерживают 29%.

Сообщается, что высокопоставленные политики-консерваторы и бизнес-лидеры считают, что существует реальная возможность того, что Илон Маск совершит огромное пожертвование Фараджу.

Что известно о Найджела Фараджа и его отношении к развязанной Россией преступной войне против Украины

В ноябре 2024 года Найджел Фарадж заявил, что Украина не может одержать победу над Россией.

А до этого, во время всеобщей предвыборной кампании его осудили за высказывания о том, что «постоянное расширение НАТО и Европейского союза на восток» спровоцировало полномасштабное вторжение президента России Владимира Путина.