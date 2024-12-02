За інформацією британських ЗМІ, американський мільярдер Ілон Маск вже готується підримувати британського політика Найджела Фараджа на наступних виборах на посаду прем'єр-міністра.

Що відомо про плани Маска підтримати Фараджа на наступних виборах у Великій Британії

Зокрема, аналітики та журналісти припускають, що Маск може пожертвувати на підтримку Фараджа до 100 млн доларів, аналогічно тому, як підтримував республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Так, американський мільярдер до цього вже публічно висловлював своє недружнє ставлення до чинного прем’єра Британії Кіра Стармера та до очолюваної ним Лейбористської партії.

Найджел Фарадж

Як стверджують журналісти The Telegraph, більшість виборців у Великій Британії схильно ставиться до Дональда Трампа та Ілона Маска.

Чинного лідера Великої Британії позитивно оцінюють лише 26% опитаних, тоді як Маска підтримують 29%.

Повідомляють, що високопоставлені політики-консерватори та бізнес-лідери вважають, що існує реальна можливість того, що Ілон Маск зробить величезну пожертву Фараджу.

Що відомо про Найджела Фараджа та його ставлення до розв’язаної Росією злочинної війни проти України

У листопаді 2024 року Найджел Фарадж заявив, що Україна не може перемогти Росію. Він поставив під сумнів доцільність дозволу США на використання ракет для атак по російських цілях.

А до цього, під час загальної передвиборчої кампанії його засудили за висловлювання про те, що «постійне розширення НАТО та Європейського союзу на схід» спровокувало повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна.