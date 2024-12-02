Маск готується вплинути на наступні вибори у Великій Британії
Категорія
Політика
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Маск готується вплинути на наступні вибори у Великій Британії

Ілон Маск
Джерело:  Daily Mail

За інформацією британських ЗМІ, американський мільярдер Ілон Маск вже готується підримувати британського політика Найджела Фараджа на наступних виборах на посаду прем'єр-міністра. 

Головні тези:

  • Ілон Маск готується підтримати британського політика Найджела Фараджа на наступних виборах у Великій Британії.
  • Маск вже публічно висловив свою недружню позицію стосовно чинного прем’єра Британії Кіра Стармера.
  • Більшість виборців у Великій Британії позитивно ставляться до Ілона Маска, порівняно з чинним лідером країни.
  • Найджел Фарадж висловив суперечливі погляди на ситуацію в Україні та ставлення до Росії.

Що відомо про плани Маска підтримати Фараджа на наступних виборах у Великій Британії

Зокрема, аналітики та журналісти припускають, що Маск може пожертвувати на підтримку Фараджа до 100 млн доларів, аналогічно тому, як підтримував республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Так, американський мільярдер до цього вже публічно висловлював своє недружнє ставлення до чинного прем’єра Британії Кіра Стармера та до очолюваної ним Лейбористської партії.

Маск хоче підтримати Фараджа на наступних виборах у Великій Британії
Найджел Фарадж

Як стверджують журналісти The Telegraph, більшість виборців у Великій Британії схильно ставиться до Дональда Трампа та Ілона Маска.

Чинного лідера Великої Британії позитивно оцінюють лише 26% опитаних, тоді як Маска підтримують 29%.

Повідомляють, що високопоставлені політики-консерватори та бізнес-лідери вважають, що існує реальна можливість того, що Ілон Маск зробить величезну пожертву Фараджу.

Що відомо про Найджела Фараджа та його ставлення до розв’язаної Росією злочинної війни проти України

У листопаді 2024 року Найджел Фарадж заявив, що Україна не може перемогти Росію. Він поставив під сумнів доцільність дозволу США на використання ракет для атак по російських цілях.

А до цього, під час загальної передвиборчої кампанії його засудили за висловлювання про те, що «постійне розширення НАТО та Європейського союзу на схід» спровокувало повномасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна.

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