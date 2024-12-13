Маск будує місто на космічній базі SpaceX в Техасі
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Технології
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Маск будує місто на космічній базі SpaceX в Техасі

Ілон Маск
Джерело:  Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск звернувся до судді округу Кемерон у Техасі з проханням надати космічній базі  SpaceX Starbase статус міста. 

Головні тези:

  • Ілон Маск прагне перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто зі світовим класом для працівників та мешканців.
  • Він звернувся до судді з проханням провести вибори для надання статусу міста базі Starbase, щоб прискорити розбудову інфраструктури.
  • Статки Ілона Маска значно зросли після перемоги Трампа на виборах у США, зокрема за рахунок рекордно високого росту акцій компаній SpaceX та Tesla Inc.
  • Маск став першою людиною, чий обсяг статків перевищив 400 мільярдів доларів США після останнього продажу акцій SpaceX.
  • Ільон Маск планує розвивати космічний сектор та електромобільну індустрію, вкладаючи свої статки у майбутнє технологій та космічних подорожей.

Як Маск намагається перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто

На своїй сторінці у власній мережі X Маск повідомив, що звернувся до місцевого судді із проханням провести вибори, щоб визначити, чи може космічна база Starbase отримати статус міста.

Інкорпорація Starbase прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своїм домом, а також для майбутніх працівників, які прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі, — йдеться у оприлюдненій Маском петиції.

Мільярдер також зазначив, що штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташована в "місті" Старбейз, штат Техас.

Що відомо про рекордні статки Маска після перемоги Трампа на виборах в США

Маск став першою людиною, чиї статки перевищили 400 млрд дол США.

Останній продаж акцій компанії Маска SpaceX збільшив його статки приблизно на 50 млрд дол — до 439,2 млрд дол, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Однак особливо стрімко вони збільшилися після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки мільярдер був одним із його найбільших спонсорів та прихильником.

Водночас акції компанії Tesla Inc., генеральним директором якої є Маск, зросли приблизно на 65% порівняно із передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.

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