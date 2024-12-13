Американський мільярдер Ілон Маск звернувся до судді округу Кемерон у Техасі з проханням надати космічній базі SpaceX Starbase статус міста.
Головні тези:
- Ілон Маск прагне перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто зі світовим класом для працівників та мешканців.
- Він звернувся до судді з проханням провести вибори для надання статусу міста базі Starbase, щоб прискорити розбудову інфраструктури.
- Статки Ілона Маска значно зросли після перемоги Трампа на виборах у США, зокрема за рахунок рекордно високого росту акцій компаній SpaceX та Tesla Inc.
- Маск став першою людиною, чий обсяг статків перевищив 400 мільярдів доларів США після останнього продажу акцій SpaceX.
- Ільон Маск планує розвивати космічний сектор та електромобільну індустрію, вкладаючи свої статки у майбутнє технологій та космічних подорожей.
Як Маск намагається перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто
На своїй сторінці у власній мережі X Маск повідомив, що звернувся до місцевого судді із проханням провести вибори, щоб визначити, чи може космічна база Starbase отримати статус міста.
Мільярдер також зазначив, що штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташована в "місті" Старбейз, штат Техас.
SpaceX HQ will now officially be in the city of Starbase, Texas! https://t.co/zpN4t3mJQT— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2024
Що відомо про рекордні статки Маска після перемоги Трампа на виборах в США
Маск став першою людиною, чиї статки перевищили 400 млрд дол США.
Останній продаж акцій компанії Маска SpaceX збільшив його статки приблизно на 50 млрд дол — до 439,2 млрд дол, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.
Зазначається, що статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Однак особливо стрімко вони збільшилися після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки мільярдер був одним із його найбільших спонсорів та прихильником.
Водночас акції компанії Tesla Inc., генеральним директором якої є Маск, зросли приблизно на 65% порівняно із передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.
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