Американський мільярдер Ілон Маск звернувся до судді округу Кемерон у Техасі з проханням надати космічній базі SpaceX Starbase статус міста.

Як Маск намагається перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто

На своїй сторінці у власній мережі X Маск повідомив, що звернувся до місцевого судді із проханням провести вибори, щоб визначити, чи може космічна база Starbase отримати статус міста.

Інкорпорація Starbase прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своїм домом, а також для майбутніх працівників, які прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі, — йдеться у оприлюдненій Маском петиції. Поширити

Мільярдер також зазначив, що штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташована в "місті" Старбейз, штат Техас.

SpaceX HQ will now officially be in the city of Starbase, Texas! https://t.co/zpN4t3mJQT — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2024

Що відомо про рекордні статки Маска після перемоги Трампа на виборах в США

Маск став першою людиною, чиї статки перевищили 400 млрд дол США.

Останній продаж акцій компанії Маска SpaceX збільшив його статки приблизно на 50 млрд дол — до 439,2 млрд дол, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що статки Маска різко зросли з кінця 2022 року. Однак особливо стрімко вони збільшилися після перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки мільярдер був одним із його найбільших спонсорів та прихильником.

Водночас акції компанії Tesla Inc., генеральним директором якої є Маск, зросли приблизно на 65% порівняно із передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.