Мільярдер Ілон Маск на тлі сварки з арт-директором нової фентезі-RPG Avowed Меттом Генсеном заявив, що відкриває студію створення відеоігор за допомогою штучного інтелекту.

Що відомо про наміри Маска відкрити власну студію відеоігор

Зокрема, Маск заявив, що його стартап xAI планує відкрити студію створення відеоігор за участю штучного інтелекту.

Занадто багато ігрових студій належить великим корпораціям, — підкреслив Маск, додавши, що має намір “зробити відеоігри знов великими. Поширити

Мільярдер підкреслив, що його нова компанія має у власному розпорядженні понад 100 тис сучасних графічних процесорів від Nvidia, які мають допомогти втілити задум у реальність.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Зокрема, відомо що заява Маска викликала активне обговорення серед користувачів мережі та геймерів.

Що відомо про пристрасть Маска до відеоігор

Нещодавно міяльрдер заявив, що встановив світовий рекорд зі швидкості проходження найважчого боса у у Diablo 4.

Маск давно відомий своєю любов'ю до серії Diablo. На подкасті у Джо Рогана власник SpaceX шокував ведучого, коли заявив, що він посідає 19-те місце в топі найкращих гравців Diablo 4.

Також Маск пожартував, що розробники Diablo, Blizzard, повинні дати йому нагороду найкращого продавця місяця.