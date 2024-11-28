Маск анонсував відкриття студії для створення відеоігор за допомогою ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації

Маск анонсував відкриття студії для створення відеоігор за допомогою ШІ

Ілон Маск
Джерело:  Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск на тлі сварки з арт-директором нової фентезі-RPG Avowed Меттом Генсеном заявив, що відкриває студію створення відеоігор за допомогою штучного інтелекту. 

Головні тези:

  • Ілон Маск оголосив про відкриття студії розробки відеоігор, де буде використовуватися штучний інтелект.
  • Маск планує зробити відеоігри великими знову та наголошує на значенні незалежних студій.
  • Ілон Маск володіє понад 100 тисяч сучасних графічних процесорів від Nvidia для реалізації своїх ідей у сфері відеоігор.

Що відомо про наміри Маска відкрити власну студію відеоігор

Зокрема, Маск заявив, що його стартап xAI планує відкрити студію створення відеоігор за участю штучного інтелекту.

Занадто багато ігрових студій належить великим корпораціям, — підкреслив Маск, додавши, що має намір “зробити відеоігри знов великими.

Мільярдер підкреслив, що його нова компанія має у власному розпорядженні понад 100 тис сучасних графічних процесорів від Nvidia, які мають допомогти втілити задум у реальність.

Зокрема, відомо що заява Маска викликала активне обговорення серед користувачів мережі та геймерів.

Що відомо про пристрасть Маска до відеоігор

Нещодавно міяльрдер заявив, що встановив світовий рекорд зі швидкості проходження найважчого боса у у Diablo 4.

Маск давно відомий своєю любов'ю до серії Diablo. На подкасті у Джо Рогана власник SpaceX шокував ведучого, коли заявив, що він посідає 19-те місце в топі найкращих гравців Diablo 4.

Також Маск пожартував, що розробники Diablo, Blizzard, повинні дати йому нагороду найкращого продавця місяця.

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