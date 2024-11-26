Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска розробляє роботизовану руку, якою можна буде керувати за допомогою сили думки.

Що відомо про розробку Neuralink роборуки нового покоління

Зазначається, що проєкт отримав кодову назву Convoy і зараз перебуває на ранніх етапах дослідження, хоча перші клінічні випробування вже розпочато.

На ринку іноваційний пристрій зможе повноцінно з’явитись вже за кілька років.

Наразі Neuralink вже імплантувала чипи власної розробки двом людям. Ці пацієнти отримали змогу керувати комп’ютером та навіть грати у відеоігри за допомогою думки.

Роборука

Першому пацієнту імплантували чип у січні цього року, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

А разом із Convoy вони зможуть ще й контактувати з навколишнім світом — за допомогою роботизованої руки можна частково повернути людині втрачені здібності до фізичної взаємодії.

У Neuralink кажуть, що ці дослідження — це важливий перший крок на шляху до відновлення не тільки цифрової, а ще й фізичної свободи.

Що відомо про плани Neuralink з вживлення чипів в людей

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати зір, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

А вже у 2025 році може відбутися вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. При цьому Маск запевняє, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.