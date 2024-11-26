Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска разрабатывает роботизированную руку, которой можно будет управлять с помощью силы мнения.

Что известно о разработке Neuralink роборуки нового поколения

Отмечается , что проект получил кодовое название Convoy и сейчас находится на ранних этапах исследования, хотя первые клинические испытания уже начаты.

На рынке инновационное устройство сможет полноценно появиться уже через несколько лет.

Теперь Neuralink уже имплантировала чипы собственной разработки двум людям. Эти пациенты получили возможность управлять компьютером и даже играть в видеоигры с помощью мысли.

Роборука

Первому пациенту имплантировали чип в январе этого года, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать апгрейд для управления работами

А вместе с Convoy они смогут еще контактировать с окружающим миром — с помощью роботизированной руки можно частично вернуть человеку упущенные способности к физическому взаимодействию.

В Neuralink говорят, что эти исследования — это важный первый шаг на пути к восстановлению не только цифровой, но и физической свободы.

Что известно о планах Neuralink по вживлению чипов в людей

В будущем Маск планирует имплантировать мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать зрение и даже заставить мозг работать эффективнее.

А уже в 2025 году может состояться выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно замыслу, он заменит большую часть рутинной человеческой работы.