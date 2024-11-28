Маск анонсировал открытие студии для создания видеоигр с помощью ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Маск анонсировал открытие студии для создания видеоигр с помощью ИИ

Илон Маск
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Источник:  Илон Маск

Миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с арт-директором новой фэнтези-RPG Avowed Мэттом Генсеном заявил, что открывает студию создания видеоигр с помощью искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Илон Маск анонсировал открытие студии для создания видеоигр с применением искусственного интеллекта.
  • Маск планирует сделать видеоигры "снова великими" и выделил важность независимых студий.
  • Владелец SpaceX известен своей любовью к серии Diablo, установив мировой рекорд в ней.
  • Намерения Илона Маска вызвали активные обсуждения среди пользователей и геймеров.
  • Стартап xAI, принадлежащий Маску, планирует использовать более 100 тысяч современных графических процессоров для разработки видеоигр.

Что известно о намерениях Маска открыть собственную студию видеоигр

В частности, Маск заявил, что его стартап xAI планирует открыть студию создания видеоигр с участием искусственного интеллекта.

Слишком много игровых студий принадлежит крупным корпорациям, подчеркнул Маск, добавив, что намерен “сделать видеоигры снова большими.

Миллиардер подчеркнул, что его новая компания располагает более чем 100 тыс. современных графических процессоров от Nvidia, которые должны помочь воплотить замысел в реальность.

В частности, известно, что заявление Маска вызвало активное обсуждение среди пользователей сети и геймеров.

Что известно о пристрастии Маска к видеоиграм

Недавно мияльрдер заявил, что установил мировой рекорд по скорости прохождения тяжелейшего босса в Diablo 4.

Маск давно известен своей любовью к серии Diablo. На подкасте у Джо Рогана владелец SpaceX шокировал ведущего, когда заявил, что он занимает 19 место в топе лучших игроков Diablo 4.

Также Маск пошутил, что разработчики Diablo, Blizzard должны дать ему награду лучшего продавца месяца.

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