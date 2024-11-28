Миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с арт-директором новой фэнтези-RPG Avowed Мэттом Генсеном заявил, что открывает студию создания видеоигр с помощью искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Илон Маск анонсировал открытие студии для создания видеоигр с применением искусственного интеллекта.
- Маск планирует сделать видеоигры "снова великими" и выделил важность независимых студий.
- Владелец SpaceX известен своей любовью к серии Diablo, установив мировой рекорд в ней.
- Намерения Илона Маска вызвали активные обсуждения среди пользователей и геймеров.
- Стартап xAI, принадлежащий Маску, планирует использовать более 100 тысяч современных графических процессоров для разработки видеоигр.
Что известно о намерениях Маска открыть собственную студию видеоигр
В частности, Маск заявил, что его стартап xAI планирует открыть студию создания видеоигр с участием искусственного интеллекта.
Миллиардер подчеркнул, что его новая компания располагает более чем 100 тыс. современных графических процессоров от Nvidia, которые должны помочь воплотить замысел в реальность.
Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024
В частности, известно, что заявление Маска вызвало активное обсуждение среди пользователей сети и геймеров.
Что известно о пристрастии Маска к видеоиграм
Недавно мияльрдер заявил, что установил мировой рекорд по скорости прохождения тяжелейшего босса в Diablo 4.
Маск давно известен своей любовью к серии Diablo. На подкасте у Джо Рогана владелец SpaceX шокировал ведущего, когда заявил, что он занимает 19 место в топе лучших игроков Diablo 4.
Также Маск пошутил, что разработчики Diablo, Blizzard должны дать ему награду лучшего продавца месяца.
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