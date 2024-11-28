Миллиардер Илон Маск на фоне ссоры с арт-директором новой фэнтези-RPG Avowed Мэттом Генсеном заявил, что открывает студию создания видеоигр с помощью искусственного интеллекта.

Что известно о намерениях Маска открыть собственную студию видеоигр

В частности, Маск заявил, что его стартап xAI планирует открыть студию создания видеоигр с участием искусственного интеллекта.

Слишком много игровых студий принадлежит крупным корпорациям, подчеркнул Маск, добавив, что намерен “сделать видеоигры снова большими. Поделиться

Миллиардер подчеркнул, что его новая компания располагает более чем 100 тыс. современных графических процессоров от Nvidia, которые должны помочь воплотить замысел в реальность.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

В частности, известно, что заявление Маска вызвало активное обсуждение среди пользователей сети и геймеров.

Что известно о пристрастии Маска к видеоиграм

Недавно мияльрдер заявил, что установил мировой рекорд по скорости прохождения тяжелейшего босса в Diablo 4.

Маск давно известен своей любовью к серии Diablo. На подкасте у Джо Рогана владелец SpaceX шокировал ведущего, когда заявил, что он занимает 19 место в топе лучших игроков Diablo 4.

Также Маск пошутил, что разработчики Diablo, Blizzard должны дать ему награду лучшего продавца месяца.