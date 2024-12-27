Відомий блогер і мандрівник Дрю Бінскі відвідав місто Яньцзінь на південному заході Китаю, яке через його унікальне розташування називають найвужчим у світі.

Як виглядає найвужче та найменше місто у світі і чому воно опинилось під загрозою

Насправді Яньцзінь має статус повіту, і вважається найвужчим у світі через розташування у вузькій долині вздовж річки Хен.

Намір відвідати місто у мандрівника виник після подорожі його подруги Яни у цей район.

Дівчина побувала у Яньцзіні та зняла відео, поділившись історіями місцевих жителів.

Вона також супроводжувала Дрю Бінскі під час його подорожі, виступаючи у ролі гіда та перекладача.

За словами мандрівника, наразі Яньцзінь перебуває під загрозою через постійні повені та землетруси. Будинки розміщуються або на палях у безпосередній близькості до води, або побудовані на крутих схилах долини.

Що кажуть місцеві жителі

За словами місцевих жителів, майже щороку тут відбуваються повені. Найбільша кількість повеней тут фіксується у липні та серпні.

Однак мешканці Яньцзінь запевняють, що згодом до таких непростих умов звикаєш.

Зокрема, Бінскі та його подругу запросили до будинку одного з місцевих жителів, а потім влаштували екскурсію вузькою стежкою вздовж обриву.

Не обійшлося і без пригод: блогера зупинила поліція, вирішивши, що він без дозволу використовував дрон. Та поліцейські вирішили не карати блогера, ба більше, порадили найкращі місця для зйомок.