Найменше місто у світі Яньцзінь опинилось під загрозою знищення — відео
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Найменше місто у світі Яньцзінь опинилось під загрозою знищення — відео

Повіт Яньцзінь
Джерело:  online.ua

Відомий блогер і мандрівник Дрю Бінскі відвідав місто Яньцзінь на південному заході Китаю, яке через його унікальне розташування називають найвужчим у світі. 

Головні тези:

  • Яньцзінь - найвужче місто у світі, розташоване в унікальній долині вздовж річки Хен.
  • Місто опинилося під загрозою знищення через постійні повені та землетруси, що ставлять під питання безпеку будинків та інфраструктури.
  • Місцеві жителі звикли до непростих умов життя і діляться історіями з блогерами, запрошуючи на екскурсії та розповідаючи про традиції і проблеми міста.
  • Дрю Бінскі та його подруга відвідали Яньцзінь і отримали поради та підтримку від місцевих жителів.
  • Яньцзінь залишається унікальним пунктом на карті світу і привертає увагу мандрівників та блогерів своєю атмосферою та проблемами, які стикаються його жителі.

Як виглядає найвужче та найменше місто у світі і чому воно опинилось під загрозою

Насправді Яньцзінь має статус повіту, і вважається найвужчим у світі через розташування у вузькій долині вздовж річки Хен.

Намір відвідати місто у мандрівника виник після подорожі його подруги Яни у цей район.

Дівчина побувала у Яньцзіні та зняла відео, поділившись історіями місцевих жителів.

Вона також супроводжувала Дрю Бінскі під час його подорожі, виступаючи у ролі гіда та перекладача.

За словами мандрівника, наразі Яньцзінь перебуває під загрозою через постійні повені та землетруси. Будинки розміщуються або на палях у безпосередній близькості до води, або побудовані на крутих схилах долини.

Що кажуть місцеві жителі

За словами місцевих жителів, майже щороку тут відбуваються повені. Найбільша кількість повеней тут фіксується у липні та серпні.

Однак мешканці Яньцзінь запевняють, що згодом до таких непростих умов звикаєш.

Зокрема, Бінскі та його подругу запросили до будинку одного з місцевих жителів, а потім влаштували екскурсію вузькою стежкою вздовж обриву.

Не обійшлося і без пригод: блогера зупинила поліція, вирішивши, що він без дозволу використовував дрон. Та поліцейські вирішили не карати блогера, ба більше, порадили найкращі місця для зйомок.

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