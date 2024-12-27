Відомий блогер і мандрівник Дрю Бінскі відвідав місто Яньцзінь на південному заході Китаю, яке через його унікальне розташування називають найвужчим у світі.
Головні тези:
- Яньцзінь - найвужче місто у світі, розташоване в унікальній долині вздовж річки Хен.
- Місто опинилося під загрозою знищення через постійні повені та землетруси, що ставлять під питання безпеку будинків та інфраструктури.
- Місцеві жителі звикли до непростих умов життя і діляться історіями з блогерами, запрошуючи на екскурсії та розповідаючи про традиції і проблеми міста.
- Дрю Бінскі та його подруга відвідали Яньцзінь і отримали поради та підтримку від місцевих жителів.
- Яньцзінь залишається унікальним пунктом на карті світу і привертає увагу мандрівників та блогерів своєю атмосферою та проблемами, які стикаються його жителі.
Як виглядає найвужче та найменше місто у світі і чому воно опинилось під загрозою
Насправді Яньцзінь має статус повіту, і вважається найвужчим у світі через розташування у вузькій долині вздовж річки Хен.
Намір відвідати місто у мандрівника виник після подорожі його подруги Яни у цей район.
Дівчина побувала у Яньцзіні та зняла відео, поділившись історіями місцевих жителів.
Вона також супроводжувала Дрю Бінскі під час його подорожі, виступаючи у ролі гіда та перекладача.
За словами мандрівника, наразі Яньцзінь перебуває під загрозою через постійні повені та землетруси. Будинки розміщуються або на палях у безпосередній близькості до води, або побудовані на крутих схилах долини.
Що кажуть місцеві жителі
За словами місцевих жителів, майже щороку тут відбуваються повені. Найбільша кількість повеней тут фіксується у липні та серпні.
Однак мешканці Яньцзінь запевняють, що згодом до таких непростих умов звикаєш.
Зокрема, Бінскі та його подругу запросили до будинку одного з місцевих жителів, а потім влаштували екскурсію вузькою стежкою вздовж обриву.
Не обійшлося і без пригод: блогера зупинила поліція, вирішивши, що він без дозволу використовував дрон. Та поліцейські вирішили не карати блогера, ба більше, порадили найкращі місця для зйомок.
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