Один из самых известных в мире французских музеев – парижский Лувр находится в плачевном состоянии, а выдающиеся произведения искусства находятся под угрозой.

В Лувре бьют тревогу из-за ужасного состояния музея

Отмечается, что руководство музея обратилось во французское правительство с просьбой срочно помочь в проведении реконструкции и восстановлении возрастных выставочных залов.

По словам руководителя музея Лоуренса де Карса, здание Лувра находится в ужасном состоянии, из-за проблем с наличием воды в помещениях и тревожных перепадов температуры, которые ставят под угрозу дальнейшее сохранение произведений искусства.

Лувр

Лоуренс де Карс также добавляет, что посетителям музея грозит ужасная антисанитария, не хватает места, а произведения искусства трудно найти из-за "неадекватных вывесок".

Какие еще проблемы угрожают Лувру

Кроме того, директор Лувра подчеркивает, что все посетители попадают в музей через главный вход в виде пирамиды, однако летом там очень жарко, поскольку стеклянная пирамида создает парниковый эффект.

Это, по словам Лоуренса де Карса, негативно влияет на ожидающих в очередях посетителей.

Музей рассматривает возможность строительства нового входа на восточном конце здания, чтобы снизить скопление посетителей у входа в пирамиду. А руководство предлагает сделать новое крыло для пришедших увидеть "Мона Лизу".

Уже начались переговоры между офисом французского президента Эмманюэля Макрона, Министерством культуры Франции и Лувром.

Впоследствии стало известно, что 28 января Макрон лично приедет в Лувр.

Известно, что в течение 2024 года Лувр посетило 8,7 млн человек.