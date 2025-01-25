Один из самых известных в мире французских музеев – парижский Лувр находится в плачевном состоянии, а выдающиеся произведения искусства находятся под угрозой.
Главные тезисы
- Лувр находится в критическом состоянии из-за проблем с водой и температурным режимом, что угрожает ценным произведениям искусства.
- Дирекция музея требует срочной реконструкции помещений для сохранения и восстановления выставочных залов.
- Повышенная температура и плохая вентиляция создают условия, неблагоприятные для посетителей и сохранения произведений искусства.
- Планируется строительство нового входа и крыла для улучшения условий посещения музея и снижения нагрузки на главный вход через стеклянную пирамиду.
- Ведутся переговоры с французскими властями и президентом Макроном по вопросам финансирования реконструкции и обновления Лувра.
В Лувре бьют тревогу из-за ужасного состояния музея
Отмечается, что руководство музея обратилось во французское правительство с просьбой срочно помочь в проведении реконструкции и восстановлении возрастных выставочных залов.
По словам руководителя музея Лоуренса де Карса, здание Лувра находится в ужасном состоянии, из-за проблем с наличием воды в помещениях и тревожных перепадов температуры, которые ставят под угрозу дальнейшее сохранение произведений искусства.
Лоуренс де Карс также добавляет, что посетителям музея грозит ужасная антисанитария, не хватает места, а произведения искусства трудно найти из-за "неадекватных вывесок".
Какие еще проблемы угрожают Лувру
Кроме того, директор Лувра подчеркивает, что все посетители попадают в музей через главный вход в виде пирамиды, однако летом там очень жарко, поскольку стеклянная пирамида создает парниковый эффект.
Это, по словам Лоуренса де Карса, негативно влияет на ожидающих в очередях посетителей.
Музей рассматривает возможность строительства нового входа на восточном конце здания, чтобы снизить скопление посетителей у входа в пирамиду. А руководство предлагает сделать новое крыло для пришедших увидеть "Мона Лизу".
Уже начались переговоры между офисом французского президента Эмманюэля Макрона, Министерством культуры Франции и Лувром.
Впоследствии стало известно, что 28 января Макрон лично приедет в Лувр.
Известно, что в течение 2024 года Лувр посетило 8,7 млн человек.
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