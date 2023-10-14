В Париже вслед за Лувром эвакуировали Версаль
Категория
Мир
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В Париже вслед за Лувром эвакуировали Версаль

Версаль
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Источник:  Le Parisien

После обеда в субботу из-за возможной угрозы вслед за музеем Лувра эвакуировали Версальский дворец.

В Париже вслед за Лувром эвакуировали Версаль

Причиной для эвакуации стало анонимное сообщение о якобы заминировании, присланном на почтовый ящик полиции. На место отправилась команда специалистов, к концу дня Версаль уже не откроют.

Кроме того, ненадолго эвакуировали один из залов Лионского вокзала (в Париже) из-за оставленной без присмотра сумки. Тревога оказалась ложной.

Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы

Днем 14 октября Лувр опубликовал на своих страницах объявление, что музей приостанавливает работу в эту субботу "из соображений безопасности", пообещав посетителям компенсацию за приобретенные билеты.

В комментарии AFP спикер музея пояснил, что Лувр получил письменное сообщение, где речь шла о "рисках" для музея и посетителей.

Учитывая контест текущей ситуации и введение в стране уровня высокой террористической угрозы, мы решили эвакуировать посетителей и на день закрыть двери, а тем временем провести необходимые проверки, – сообщила пресс-секретарь.

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