После обеда в субботу из-за возможной угрозы вслед за музеем Лувра эвакуировали Версальский дворец.
В Париже вслед за Лувром эвакуировали Версаль
Причиной для эвакуации стало анонимное сообщение о якобы заминировании, присланном на почтовый ящик полиции. На место отправилась команда специалистов, к концу дня Версаль уже не откроют.
Кроме того, ненадолго эвакуировали один из залов Лионского вокзала (в Париже) из-за оставленной без присмотра сумки. Тревога оказалась ложной.
Лувр закрылся для посетителей из-за террористической угрозы
Днем 14 октября Лувр опубликовал на своих страницах объявление, что музей приостанавливает работу в эту субботу "из соображений безопасности", пообещав посетителям компенсацию за приобретенные билеты.
В комментарии AFP спикер музея пояснил, что Лувр получил письменное сообщение, где речь шла о "рисках" для музея и посетителей.
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