У Парижі слідом за Лувром евакуювали Версаль
Категорія
Світ
Дата публікації

У Парижі слідом за Лувром евакуювали Версаль

Версаль
Джерело:  Le Parisien

Після обіду у суботу через можливу загрозу слідом за музеєм Лувра евакуювали Версальський палац.

У Парижі слідом за Лувром евакуювали Версаль

Причиною для евакуації стало анонімне повідомлення про нібито замінування, надіслане на поштову скриньку поліції. На місце вирушила команда фахівців, до кінця дня Версаль вже не відкриють. 

Окрім того, ненадовго евакуйовували один із залів Ліонського вокзалу (у Парижі) через залишену без нагляду сумку. Тривога виявилася хибною. 

Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу

Вдень 14 жовтня Лувр опублікував на своїх сторінках оголошення, що музей призупиняє роботу цієї суботи "з міркувань безпеки", пообіцявши відвідувачам компенсацію за придбані квитки. 

У коментарі AFP речниця музею пояснила, що Лувр отримав письмове повідомлення, де йшлося про "ризики" для музею і відвідувачів.

З огляду на контест поточної ситуації і запровадження в країні рівня високої терористичної загрози, ми вирішили евакуювати відвідувачів і на день закрити двері, а тим часом провести необхідні перевірки, – повідомила речниця.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Франція звинуватила Китаї у військовій допомозі Росії
Франція звинуватила Китаї у військовій допомозі Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція шукає ПВК для навчань українських військових — Le Point
Франція шукає ПВК для навчань українських військових — Le Point
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція втричі збільшує виробництво САУ Caesar через потреби України
Франція втричі збільшує виробництво САУ Caesar через потреби України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм