Після обіду у суботу через можливу загрозу слідом за музеєм Лувра евакуювали Версальський палац.

У Парижі слідом за Лувром евакуювали Версаль

Причиною для евакуації стало анонімне повідомлення про нібито замінування, надіслане на поштову скриньку поліції. На місце вирушила команда фахівців, до кінця дня Версаль вже не відкриють.

Окрім того, ненадовго евакуйовували один із залів Ліонського вокзалу (у Парижі) через залишену без нагляду сумку. Тривога виявилася хибною.

Лувр закрився для відвідувачів через терористичну загрозу

Вдень 14 жовтня Лувр опублікував на своїх сторінках оголошення, що музей призупиняє роботу цієї суботи "з міркувань безпеки", пообіцявши відвідувачам компенсацію за придбані квитки.

У коментарі AFP речниця музею пояснила, що Лувр отримав письмове повідомлення, де йшлося про "ризики" для музею і відвідувачів.