Один з найвідоміших у світі французьких музеїв - паризький Лувр знаходиться у жаливому стані, а видатні твори мистецтва знаходяться під загрозою.

У Луврі б’ють на сполох через жахливий стан музею

Зазначається, що керівництво музею звернулось до французького уряду із проханням терміново допомогти у проведенні реконструкції та відновлення вікових виставкових залів.

За словами керівника музею Лоуренса де Карса, будівля Лувру знаходиться у жахливому стані, через проблеми із наявністю води у приміщеннях та тривожні перепади температури, які ставлять під загрозу подальше збереження творів мистецтва.

Лувр

Лоуренс де Карс також додає, що відвідучам музею загрожує жахлива антисанітарія, бракує місця, а твори мистецтва важко знайти через "неадекватні вивіски".

Які ще проблеми загрожують Лувру

Окрім цього директор Лувру підкреслює, що всі відвідувачі потрапляють до музею через головний вхід у вигляді піраміди, однак влітку там дуже спекотно, оскільки скляна піраміда створює парниковий ефект.

Це, за словами Лоуренса де Карса, негативно впливає на відвідувачів, які чекають у чергах.

Музей розглядає можливість будівництва нового входу на східному кінці будівлі, щоб зменшити скупчення відвідувачів біля входу в піраміду. А керівництво пропонує зробити нове крило для тих, хто прийшов побачити "Мона Лізу".

Наразі вже почались перемовини між офісом французького президента Емманюеля Макрона, Міністерством культури Франції та Лувром.

Згодом стало відомо, що 28 січня Макрон особисто приїде до Лувру.

Відомо, що протягом 2024 року Лувр відвідало 8,7 млн людей.