Новая атака России на Украину — под ударом газовая и энергетическая инфраструктуры
Категория
Украина
Дата публикации

Новая атака России на Украину — под ударом газовая и энергетическая инфраструктуры

Министерство энергетики Украины
Атака РФ на Украину 7 марта – что известно
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Ночью 7 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на объекты энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Дроны и ракеты атаковали разные области страны.

Главные тезисы

  • Главной целью атаки является уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.
  • Армия РФ также атаковала гражданский объект в Харькове, есть пострадавшие.

Атака РФ на Украину 7 марта — что известно

Факт атаки официально подтвердил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

Как отметил глава ведомства, главная цель этого воздушного нападения со стороны врага — уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.

Галущенко также сообщил, что в результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.

Вновь под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Глава Министерства энергетики Украины

На этом фоне глава ведомства призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.

Следует также отметить, что утром армия РФ атаковала гражданский инфраструктурный объект в Харькове, в результате чего пострадали 5 человек, одна женщина была извлечена из-под завалов.

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