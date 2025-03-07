Новая атака России на Украину — под ударом газовая и энергетическая инфраструктуры

Ночью 7 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на объекты энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Дроны и ракеты атаковали разные области страны.

Атака РФ на Украину 7 марта — что известно

Факт атаки официально подтвердил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

Как отметил глава ведомства, главная цель этого воздушного нападения со стороны врага — уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.

Галущенко также сообщил, что в результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.

Вновь под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения. Герман Галущенко Глава Министерства энергетики Украины

На этом фоне глава ведомства призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.