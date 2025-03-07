Новая атака России на Украину — под ударом газовая и энергетическая инфраструктуры

Ночью 7 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на объекты энергетической и газовой инфраструктуры Украины. Дроны и ракеты атаковали разные области страны.
Главные тезисы
- Главной целью атаки является уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.
- Армия РФ также атаковала гражданский объект в Харькове, есть пострадавшие.
Атака РФ на Украину 7 марта — что известно
Факт атаки официально подтвердил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Как отметил глава ведомства, главная цель этого воздушного нападения со стороны врага — уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.
Галущенко также сообщил, что в результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.
На этом фоне глава ведомства призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.
Следует также отметить, что утром армия РФ атаковала гражданский инфраструктурный объект в Харькове, в результате чего пострадали 5 человек, одна женщина была извлечена из-под завалов.
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