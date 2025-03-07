Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 марта 2025 года
Читати українською

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1150 солдат РФ. Кроме того, бойцы ВСУ успели уничтожить 3 танка, 23 боевых бронированных машин и 16 артиллерийских систем врага.

Главные тезисы

  • В общей сложности потери армии РФ в живой силе составляют более 882 тысяч.
  • Генштаб ВСУ сообщает о 146 боевых столкновениях на фронте, во время которых захватчики совершили более 5 тысяч обстрелов.

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта 2025 года

  • личного состава — около 882950 (+1150) человек,

  • танков — 10264 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 21334 (+23) ед,

  • артиллерийских систем — 24124 (+16) ед,

  • РСЗО — 1306 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1096 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 28024 (+95),

  • крылатые ракеты — 3085 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 39678 (+72) ед,

  • специальная техника — 3769 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 6 марта на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, армия РФ использовала для своих атак 2729 дронов-камикадзе. Врагом было совершено более 5 тысяч сто обстрелов, из них 194 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники и одно средство РЭБ оккупантов.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Россия цинично уничтожила 500-летнюю фреску Ханского дворца в Бахчисарае
Бахчисарай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция предлагает Украине собственные разведданные на фоне приостановки помощи США
Франция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака России на Украину — под ударом газовая и энергетическая инфраструктуры
Министерство энергетики Украины
Атака РФ на Украину 7 марта – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?