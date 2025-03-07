Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1150 солдат РФ. Кроме того, бойцы ВСУ успели уничтожить 3 танка, 23 боевых бронированных машин и 16 артиллерийских систем врага.
Главные тезисы
- В общей сложности потери армии РФ в живой силе составляют более 882 тысяч.
- Генштаб ВСУ сообщает о 146 боевых столкновениях на фронте, во время которых захватчики совершили более 5 тысяч обстрелов.
Потери армии РФ по состоянию на 7 марта 2025 года
личного состава — около 882950 (+1150) человек,
танков — 10264 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 21334 (+23) ед,
артиллерийских систем — 24124 (+16) ед,
РСЗО — 1306 (+0) ед,
средства ПВО — 1096 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 28024 (+95),
крылатые ракеты — 3085 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 39678 (+72) ед,
специальная техника — 3769 (+0)
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 6 марта на фронте произошло 146 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб.
Кроме того, армия РФ использовала для своих атак 2729 дронов-камикадзе. Врагом было совершено более 5 тысяч сто обстрелов, из них 194 из реактивных систем залпового огня.
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