Украина поразила 17 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1150 солдат РФ. Кроме того, бойцы ВСУ успели уничтожить 3 танка, 23 боевых бронированных машин и 16 артиллерийских систем врага.

Потери армии РФ по состоянию на 7 марта 2025 года

личного состава — около 882950 (+1150) человек,

танков — 10264 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 21334 (+23) ед,

артиллерийских систем — 24124 (+16) ед,

РСЗО — 1306 (+0) ед,

средства ПВО — 1096 (+0) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 28024 (+95),

крылатые ракеты — 3085 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39678 (+72) ед,

специальная техника — 3769 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 6 марта на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, армия РФ использовала для своих атак 2729 дронов-камикадзе. Врагом было совершено более 5 тысяч сто обстрелов, из них 194 из реактивных систем залпового огня.