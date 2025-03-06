Франция предлагает Украине собственные разведданные на фоне приостановки помощи США

Это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев, я не думаю, что это можно отрицать. Британцы попытаются восполнить этот пробел. У нас есть посты прослушивания на RAF Akrotiri, который суверен, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но, очевидно, у нас нет всех возможностей, которые есть у американцев, и есть вещи, которые просто невозможно заменить, — сказал генеральный директор Istok Associates Limited Нил Барнетт.