Франция предлагает Украине собственные разведданные на фоне приостановки помощи США
Категория
Мир
Дата публикации

Франция предлагает Украине собственные разведданные на фоне приостановки помощи США

Франция
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Источник:  France24

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предлагает свои разведывательные данные Украине.

Главные тезисы

  • Франция готова передать Украине свои разведывательные данные, чтобы помочь в ситуации временной приостановки помощи со стороны США.
  • Приостановка предоставления оружия и разведывательных данных США может ослабить обороноспособность Украины, так как большая часть информации поступает от союзников, в том числе от США.
  • Эксперты считают, что возможность Франции помочь Украине с разведданными может стать важным фактором в поддержании безопасности страны.

Франция поможет Украине с разведывательными данными

Министр сделал свое заявление 6 марта.

Наша разведка суверенная... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам.

Себастьян Лекарня

Себастьян Лекарня

Министр обороны Франции

Напомним, что 5 марта директор ЦРУ Джон Ретклифф официально заявил о временной остановке предоставления Украине оружия и разведывательных данных.

В дальнейшем в Институте изучения войны сообщили, что приостановка обмена разведывательной информацией между США и Украиной позволит России усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинским городам.

По данным источника Politico, 80% разведывательной информации Украина получает от стран-союзников, в основном Соединенных Штатов.

Это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев, я не думаю, что это можно отрицать. Британцы попытаются восполнить этот пробел. У нас есть посты прослушивания на RAF Akrotiri, который суверен, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но, очевидно, у нас нет всех возможностей, которые есть у американцев, и есть вещи, которые просто невозможно заменить, — сказал генеральный директор Istok Associates Limited Нил Барнетт.

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