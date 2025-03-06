Франция предлагает Украине собственные разведданные на фоне приостановки помощи США

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предлагает свои разведывательные данные Украине.
Главные тезисы
- Франция готова передать Украине свои разведывательные данные, чтобы помочь в ситуации временной приостановки помощи со стороны США.
- Приостановка предоставления оружия и разведывательных данных США может ослабить обороноспособность Украины, так как большая часть информации поступает от союзников, в том числе от США.
- Эксперты считают, что возможность Франции помочь Украине с разведданными может стать важным фактором в поддержании безопасности страны.
Франция поможет Украине с разведывательными данными
Министр сделал свое заявление 6 марта.
Напомним, что 5 марта директор ЦРУ Джон Ретклифф официально заявил о временной остановке предоставления Украине оружия и разведывательных данных.
В дальнейшем в Институте изучения войны сообщили, что приостановка обмена разведывательной информацией между США и Украиной позволит России усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинским городам.
По данным источника Politico, 80% разведывательной информации Украина получает от стран-союзников, в основном Соединенных Штатов.
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