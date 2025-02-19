Франция стремится к длительному и крепкому миру в Украине — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел разговор с коллегами из ЕС, Канады, Исландии и Норвегии в отношении Украины, а также безопасности в Европе.
Главные тезисы
- Франция призывает к уважению прав Украины и обеспечению надежных гарантий для мира в регионе.
- Заявление президента Макрона подтверждает поддержку Украины и стремление к безопасности в Европе.
- Принципы усилий по достижению мира включают привлечение Украины, увеличение расходов на оборону и защиту интересов европейцев.
Макрон заявил о безусловной поддержке Украины
Об этом президент Франции написал в соцсети X.
Je viens à nouveau d'avoir une longue conversation avec plusieurs collègues de l'Union européenne, ainsi que le Canada, l'Islande et la Norvège.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 19, 2025
La position de la France et de ses partenaires est claire et unie.
Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide.… pic.twitter.com/W70hJyeyXV
Французский лидер также сообщил, что усилия по достижению мира будут продолжаться в соответствии со следующими принципами:
Украина всегда должна быть привлечена, а ее права будут уважаться.
Мир должен быть продолжительным и сопровождаться надежными и проверенными гарантиями.
Необходимо принимать во внимание интересы европейцев.
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