Франция стремится к длительному и крепкому миру в Украине — Макрон
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Франция стремится к длительному и крепкому миру в Украине — Макрон

Emmanuel Macron
Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел разговор с коллегами из ЕС, Канады, Исландии и Норвегии в отношении Украины, а также безопасности в Европе.

Главные тезисы

  • Франция призывает к уважению прав Украины и обеспечению надежных гарантий для мира в регионе.
  • Заявление президента Макрона подтверждает поддержку Украины и стремление к безопасности в Европе.
  • Принципы усилий по достижению мира включают привлечение Украины, увеличение расходов на оборону и защиту интересов европейцев.

Макрон заявил о безусловной поддержке Украины

Об этом президент Франции написал в соцсети X.

Я только что имел очередной длительный разговор с несколькими коллегами из Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии. Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим продолжительного и крепкого мира в Украине. Мы стоим рядом с Украиной и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Французский лидер также сообщил, что усилия по достижению мира будут продолжаться в соответствии со следующими принципами:

  • Украина всегда должна быть привлечена, а ее права будут уважаться.

  • Мир должен быть продолжительным и сопровождаться надежными и проверенными гарантиями.

  • Необходимо принимать во внимание интересы европейцев.

Мы убеждены в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность и усиления возможностей для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели, — резюмировал Макрон.

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