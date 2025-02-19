Франция стремится к длительному и крепкому миру в Украине — Макрон

Я только что имел очередной длительный разговор с несколькими коллегами из Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии. Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим продолжительного и крепкого мира в Украине. Мы стоим рядом с Украиной и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом.