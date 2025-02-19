Франція прагне тривалого і міцного миру в Україні — Макрон

Я щойно мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина. Ми хочемо тривалого і міцного миру в Україні. Ми стоїмо поруч з Україною і будемо виконувати всі наші обов'язки для забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом.