Франція прагне тривалого і міцного миру в Україні — Макрон
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Франція прагне тривалого і міцного миру в Україні — Макрон

Emmanuel Macron
Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову із колегами з ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії стосовно України, а також безпеки у Європі.

Головні тези:

  • Франція прагне тривалого і міцного миру в Україні та підтримує безпеку у Європі.
  • Президент Макрон підкреслив необхідність поваги прав України та забезпечення надійних гарантій для тривалого миру.
  • Зусилля за досягненням миру включають залучення України, увагу до безпекових інтересів європейців та збільшення витрат на оборону.

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Про це президент Франції написав у соцмережі X.

Я щойно мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина. Ми хочемо тривалого і міцного миру в Україні. Ми стоїмо поруч з Україною і будемо виконувати всі наші обов'язки для забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Французький лідер також повідомив, що зусилля задля досягнення миру триватимуть відповідно до наступних принципів:

  • Україна завжди має бути залучена, а її права поважатимуться.

  • Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними і перевіреними гарантіями.

  • Необхідно брати до уваги безпекові інтереси європейців.

Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи і кожної з наших країн. Рішення будуть прийняті найближчими днями і тижнями, - резюмував Макрон.

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