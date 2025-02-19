Франція прагне тривалого і міцного миру в Україні — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову із колегами з ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії стосовно України, а також безпеки у Європі.
Головні тези:
- Франція прагне тривалого і міцного миру в Україні та підтримує безпеку у Європі.
- Президент Макрон підкреслив необхідність поваги прав України та забезпечення надійних гарантій для тривалого миру.
- Зусилля за досягненням миру включають залучення України, увагу до безпекових інтересів європейців та збільшення витрат на оборону.
Макрон заявив про безумовну підтримку України
Про це президент Франції написав у соцмережі X.
Je viens à nouveau d'avoir une longue conversation avec plusieurs collègues de l'Union européenne, ainsi que le Canada, l'Islande et la Norvège.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 19, 2025
La position de la France et de ses partenaires est claire et unie.
Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide.… pic.twitter.com/W70hJyeyXV
Французький лідер також повідомив, що зусилля задля досягнення миру триватимуть відповідно до наступних принципів:
Україна завжди має бути залучена, а її права поважатимуться.
Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними і перевіреними гарантіями.
Необхідно брати до уваги безпекові інтереси європейців.
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